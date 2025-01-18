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傑奎琳的傳奇（四）

常湘雲

孫子有一點叫人費心思，已經換了三間學校了，但是現在換的這家好像還滿適合他，至少每天去學校的時候都很開心。不像前兩間，去學校彷彿是去地獄似的，很是不情願。

丈夫聽著，不由得嘆口氣：「蕙葇，你回去告訴斯坦利，一定要好好念書，不然將來就會像盧克這樣，多不好。」

盧克是丈夫病房裡的另一個白人病友，因為沒有請假，擅自從療養院跑了出去瘋玩還夜不歸宿，讓護理人員急得不得了，打了「九一一」。人雖然找到了，但是給警察發現，這傢伙竟然是一個通緝犯，因為酒駕逃逸，上了通緝名單，沒想到竟然住到療養院來了。這下好了，不用警察浪費時間精力去找了，二話不說，警察找到盧克，立刻給他戴上手銬子銬走了。

當然，傑奎琳並非是覺得盧克是通緝犯而不爽，她是另外有一樁不開心──這傢伙之前騙了自己三百多美金去了呢！想到被騙，傑奎琳也是惱恨自己太熱心腸了，也不問問對方是什麼人，就借了錢給他，以為他真的會很快還錢呢。這下好了，盧克被警察銬走了，自己借出去的錢可不就像打了狗的肉包子一樣，再也不要想找回來了，著實令人惱火！

聽見丈夫拿盧克說孫子，傑奎琳很有些不開心地擺擺手：「呸呸呸啦！你怎麼想到拿斯坦利和盧克比，就算要給他比，也不好這樣比的！真是的！」

丈夫笑了，有些訕訕的：「不好意思、不好意思，說錯了！你不要生氣好不好？」

傑奎琳看著丈夫，心裡又是難過、又是無奈，又有一點不耐煩，但是她的臉上卻現出來一個堅定的神情來。（四）

通緝 療養院 九一一

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