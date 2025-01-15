大齡剩女的姻緣路（一三）

南北兩頭各有一個十平米以上的超大封閉陽台不算面積。據說是北京極少的幾個國外設計師設計的，仿照曼哈頓中央公園 附近的高端公寓。很多人奮鬥一輩子也買不起這樣的一套房子，而但這只是她畢業禮物之一。

她沒畢業時就在一家外企實習，畢業後轉正。幹了一年多，她說不開心，她爸爸建議去留學。她轉身就去美國讀了兩年書，每個月她爸給她的零用錢很充裕。拿了個MBA回來，換了一家公司，加上分紅和獎金，年收入超過五十萬。房子、車子都是父母送的，自己的收入只用來買包、買衣服。這幾年她的收入大概翻番了吧，眼見著吃穿用度更上一層樓。

趙芸畢業後換了兩個公司，拚命加班、拚命表現，三十歲前終於拿到了月薪一萬。除去房租吃飯、給她媽一個月兩千，所剩無幾。三十好幾，月薪終於熬到快兩萬，她依然不敢亂花錢。

郭睿臨出國時，收拾了一堆沒用完和不大喜歡的粉底口紅給她。她畢業回國時，她都沒用完。

趙芸知道郭睿有本錢，但她還是擔心。到底是女人，三十好幾該安定下來過日子了，再漂亮、再有錢也扛不住變老啊。

「你呀，現在還有點作的資本，很快咱倆就四十歲了。你只要想結婚，隨時都能結，起碼不像我是真的找不到未婚的正常男性。別從主動折騰到被動，反而把自己剩下了。」

●4

她們約好在地鐵站 裡碰頭，兩人相差幾分鐘，從相反的方向下車，一眼看到對方，相視一笑。

趙芸停下腳步，靠著牆，迫不及待要給郭睿講：「上周五，我回家時他在床上躺著看手機。」（一三）