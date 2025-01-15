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傑奎琳自己也沒有想到，竟然會在學校找到工作。看著學校校長那張微笑著的尖尖瘦削的臉，傑奎琳只覺得不真實。可是，暗暗掐了一下自己的後腰，疼得哩，讓她幾乎要叫了出來，但也證明了沒有做夢，是真的要到學校上班了。雖然她的工作是開校車的司機，跟從前工作的飯店完全兩個世界。

「傑奎琳呀，過天還有幾份文件需要你簽字。凱西會E-mail給你，你簽好之後，寄回給她就可以了。另外，你還需要給學校提供一份安全駕駛的證明，這個你可以從DMV 網站上申請，他們會提供你的駕駛歷史。學校也不需要多少年以前的，只要提供上一年的就可以了。」校長海莉一會兒看著傑奎琳，一會兒又看傑奎琳身邊站著的艾琳，「你知道的，開校車最重要的就是安全駕駛。」

艾琳不住點了頭，「我知道、我知道，你放心，傑奎琳的車開得好極了，她是我見過開車開得最好的女人。不然，我也不敢給你推薦她來。」艾琳是傑奎琳介紹給海莉的，她跟她們兩個人都是朋友。

海莉笑了，看著傑奎琳，「你不要多心，這是學校的規定，我不是故意刁難你。」

傑奎琳咧開嘴笑著，「我懂、我懂，我會很快把那個做好的，你放心。」

海莉笑著點點頭，再看向艾琳，「真的要謝謝你！不然我一時半會兒，還真的不知道要去哪裡找人呢！也是的，丁先生原本都說好了要來，臨時變卦了，真是要命！還好，你介紹了傑奎琳來，救了我，謝謝啊！」

艾琳擺擺手，「海莉呀，你這樣說就太見外了，我們多少年的朋友了。何況，傑奎琳也是熱心腸，聽說你需要幫忙，就來了，我不過是幫忙問一聲罷了。主要還是你們彼此有緣，都覺得合適。」

聽見艾琳這樣說，海莉沒說什麼，傑奎琳倒是笑出了聲，「哎呀，艾琳，你這話說得怎麼好像是給我作媒一樣。」

艾琳和海莉也都「哈哈哈」地笑出聲來，艾琳塗得紅彤彤的嘴巴張開了還真顯得不小，「你可別說，有時候找工作就好像是找男女朋友一樣，也是看緣分的。你和海莉就有緣分。」

傑奎琳沒說什麼，海莉臉上卻僵了一下，但立刻就又堆上了笑容，看著傑奎琳，「你就從下周一正式上班。等下老師們都回來了，給大家介紹認識一下，尤其是坐你車的兩位老師。」

傑奎琳點點頭：「沒問題！」

等到傑奎琳和所有的老師都熟稔了，尤其是兩個每天都要坐她的車的老師，她就開始有一點口無遮攔了，無論什麼都會想要發表一下自己的意見。這可能是因為從前她做飯店老闆娘的時候，大事小事都要管的緣故。如今在學校裡，雖說她只是一個校車司機，但是她做事情的積極性卻高，無論誰有事情需要她幫忙，她都會熱心幫忙，而且很主動。有時候她太主動了，難免讓人有一點尷尬，也多少感覺她有些喧賓奪主。可是，她卻還渾然不覺，依舊我行我素，也依舊有什麼就都說出來，特別是在校車上。

這天，傑奎琳剛剛發動車子，就開口了：「哎呀，你們兩個不知道，那個妮可真的很過分欸！」兩個老師聽見了都沒有作聲，傑奎琳就自顧自說下去：「她跑去海莉那裡說我！」

坐在副駕駛座的江老師看了她一眼，「她常常這樣子啊！以前約翰老師就經常說妮可喜歡告狀。」

傑奎琳撇撇嘴，「哼！她那哪裡是告狀，她那個是打小報告，而且還是不實的小報告，是誣陷！」

江老師笑了，「好啦、好啦，是誣陷。」一副息事寧人的聲口。

「唐老師，你說是吧？」傑奎琳微微側了一下臉，一邊看前方，一邊看坐在後排的唐老師。

唐老師微笑著點點頭，「嗯嗯。」

傑奎琳轉頭看著前邊了，嘴巴卻依舊一連聲抱怨著：「我就奇怪了，怎麼會有這麼喜歡打小報告誣陷別人的人！你們知道嗎？我到學校才兩個月，已經被海莉說了好多次。次次都是妮可跑去跟她說我怎樣怎樣，我到底怎樣了嘛！又沒有耽誤過工作。真是的！」傑奎琳臉上有一點生氣，一側的臉頰上鼓出一個小小的包。

江老師嘆了一口氣，細聲細氣地開了口：「你也不用生氣啦，妮可就是那樣的一個人，自從她來學校，學校就不像以前那麼清淨了。以前的莎拉就是被她搞得實在做不下去，最後辭職走了。還有約翰，去世前不也和她鬧得很僵嗎？兩個人後來都不講話的。」

聽見江老師這樣說，傑奎琳倒是有一些訝異，「約翰是男生欸，竟然也玩不講話這套？」

江老師抿嘴一笑，「男生也是人呀。」

傑奎琳又撇撇嘴，「小家子氣！但是他們為什麼不講話？」（一）