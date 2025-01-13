前面看見一條大道，邊上是幾條地鐵 線的站口，每一個站台彷彿都是一個岔路口。她繼續往前走，又見到了百老匯 大街，那是她出發的同一條街，然而她已經穿越了大半個曼哈頓 。她知道離目的地很近了。

周圍的車輛和行人都在一個圓圈理轉動，天上烏雲越來越密，紫雲的頭開始暈了，更辨不清方向了。哥倫布圓環和紐約地鐵一樣讓人迷路。她發現自己在一個怪圈裡打轉，怎麼也走不出來。她問自己為什麼總是這樣，走不出怪圈？

快四點半了，約會的時間馬上到了！紫雲又激動、又緊張。那位詩人是否已經在等待她？

但她仍然在路上。

她終於想起來，可以給約會的詩人發個短信，告訴他自己所在的位置。

雨中，她拿出手機給他發了一個短信：「我在哥倫布圓環，百老匯大街旁迷了路。」

「我馬上過來。請在原地等我。幾分鐘就到。」對方馬上回覆。

「太好了，我等你。」

「你穿什麼顏色？我想一眼就看到你。」

「我穿紅色的裙子。」紫雲又開始心潮澎湃起來，心中升騰起一份詩意，雨中和詩人漫步多麼浪漫啊。

「你穿什麼顏色的衣服？我也希望在雨中一眼就能看到你。」

「我穿一件白襯衣。」

她的手摸到四葉草紅瑪瑙項鍊，像是在默默祈禱。

雨點淅淅瀝瀝地落下，天空灰暗，地面開始濕漉漉了。

不知怎地，她想起來埃茲拉‧龐德那首詩〈在地鐵車站〉：

這些面龐從人群中湧現，

濕漉漉的黑樹幹上花瓣朵朵。

紫雲站在百老匯街口，試圖看清每一張面龐，仔細注視著眼前一輛輛車開過，行人一個個走過，心中等待著那位穿白襯衫的男人出現。（八）