找路（八）
前面看見一條大道，邊上是幾條地鐵線的站口，每一個站台彷彿都是一個岔路口。她繼續往前走，又見到了百老匯大街，那是她出發的同一條街，然而她已經穿越了大半個曼哈頓。她知道離目的地很近了。
周圍的車輛和行人都在一個圓圈理轉動，天上烏雲越來越密，紫雲的頭開始暈了，更辨不清方向了。哥倫布圓環和紐約地鐵一樣讓人迷路。她發現自己在一個怪圈裡打轉，怎麼也走不出來。她問自己為什麼總是這樣，走不出怪圈？
快四點半了，約會的時間馬上到了！紫雲又激動、又緊張。那位詩人是否已經在等待她？
但她仍然在路上。
她終於想起來，可以給約會的詩人發個短信，告訴他自己所在的位置。
雨中，她拿出手機給他發了一個短信：「我在哥倫布圓環，百老匯大街旁迷了路。」
「我馬上過來。請在原地等我。幾分鐘就到。」對方馬上回覆。
「太好了，我等你。」
「你穿什麼顏色？我想一眼就看到你。」
「我穿紅色的裙子。」紫雲又開始心潮澎湃起來，心中升騰起一份詩意，雨中和詩人漫步多麼浪漫啊。
「你穿什麼顏色的衣服？我也希望在雨中一眼就能看到你。」
「我穿一件白襯衣。」
她的手摸到四葉草紅瑪瑙項鍊，像是在默默祈禱。
雨點淅淅瀝瀝地落下，天空灰暗，地面開始濕漉漉了。
不知怎地，她想起來埃茲拉‧龐德那首詩〈在地鐵車站〉：
這些面龐從人群中湧現，
濕漉漉的黑樹幹上花瓣朵朵。
紫雲站在百老匯街口，試圖看清每一張面龐，仔細注視著眼前一輛輛車開過，行人一個個走過，心中等待著那位穿白襯衫的男人出現。（八）
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