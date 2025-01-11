大齡剩女的姻緣路（九）

她冷眼旁觀，楊偉明對趙芸不怎麼樣。當著她的面哄趙芸開心，說話、動作都不自然，好像是怕在她面前丟了面子似的，不情不願的，油滑市儈，說一句話，眼睛睃她好幾回。

要不是因為趙芸，她這輩子沒有機會和這個水準的男人吃飯。他們倆分手分得好。

她很懷疑趙芸愛過那個男人。恐怕是年紀大了，抓住誰就是誰吧。旁觀者清，這樣的心理，彼此都沒真心，好過結婚了再離婚，犯不著和素質層次那麼低的男人將就。與其這樣，還不如單身到老，有機會自己生個孩子得了。

這些年，她身邊的朋友們結婚、離婚，二婚、三婚也有好幾個，她看得越多越悲觀。她這兩年常說：寧可孤寡終身，也別跳進糞坑、泥坑、水坑，總之不能往下走。

再好的朋友也只能說到這一步了。

趙芸何嘗不知道，郭睿不喜歡楊偉明。她曾經以為兩個人在一起久了，或許他會改變。他不嫌棄她娘家沒錢，也沒人幫，沒挑剔她三十好幾，只要他踏實工作，認真過日子，他邋遢、世俗、說謊、沒文化，究竟不算是原則性問題。

她拿什麼和郭睿比？郭睿是北京人，一出生就在她拚盡全力才來到的首都。雖說父母很早就離婚了，誰都沒再要孩子，兩對父母都有頭有臉有家底，爭著、搶著對她好。她長得不算很美，可是她穿得好、氣質好，氣場一米八，她有資格挑選。

自己呢，奮鬥幾代都比不上郭睿。

郭睿給她講過，她小時候班裡同學只有她爸媽離婚，她在姥姥跟前長大。這是她人生唯一的缺憾。（九）