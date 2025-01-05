養在家裡的小三（六）

衛祖據理力爭辯解道：「我雇用管家這麼多年了，她一直都做得很好，我怎麼好意思無緣無故就把她辭退？」

莉萍不以為然地揚聲說：「有什麼不好意思？多給她幾個月的遣散費，不就解決了嗎？」

衛祖依然堅持說：「我每天的工作壓力已經夠大，回到家不希望有任何壓力。這幾年，我已經習慣吃她做的菜，換了一個人，我會很不習慣的。」

莉萍面色凝重，冷冷地說：「換個新管家，也許菜做得更好，你很快會習慣的。」

衛祖繼續努力為自己爭取權益：「平日，我的工作忙碌，哪有時間另找一個新管家呢？」

莉萍立即自告奮勇說：「你沒空，我有大把的時間，可以很快幫你找到一個好管家。」

衛祖皺了皺眉頭說：「妳找來的人，也未必合我的意。」

莉萍面有不悅地冷笑說：「換個新管家真有這麼困難嗎？還是你根本不捨得換人吧！」

衛祖有些惱羞成怒地爭辯道：「妳到底在胡說些什麼？我哪有什麼不捨得。」

莉萍則咄咄迫人對丈夫吼道：「好啊！你既然沒有不捨得，那麼就證明給我看，盡快換個新管家。」

夫妻兩人公說公有理、婆說婆有理，爭吵了老半天，還是無法妥協。在過去，這是不可能發生的事情。如今，丈夫的事業越做越好，翅膀長硬了，已可以獨當一面。

這些正是衛祖長年來精心籌劃的，現在終於實現他多年來的願望。從此，他可以不再受妻子氣勢凌人的召喚和指使，重新找回他當一家之主的尊嚴和地位。

衛祖這次在妻子面前，出乎她意料的堅決抗爭，毫不妥協的強硬態度，讓莉萍完全無法接受。（六）