大齡剩女的姻緣路（三）

圖／想樂

她在浴室裡穿戴整齊才出來，頭髮濕漉漉地貼在頭皮上。房子小，她買的是一匹的空調，安裝在臥室。夏天，兩個人的熱量發散得比一匹馬力要快一點，她的汗冒了出來，一忽兒就湮濕了白色T恤的半圓領口。

他辦完事就背過身子，幾乎是立刻，先是微微的鼻鼾，然後逐漸變成穩定音量的呼嚕呼嚕呼嚕。

她睡不著，迷迷糊糊躺到半夜，鼓起勇氣輕輕推了下他的腦袋，鼾聲小了點。她借著窗外路燈透過窗簾縫隙的微光，輕輕爬下床。

她很小心地盡量不發出聲音，撩水的聲音卻意想不到的清脆清晰。她快快地洗了洗下身，打濕毛巾，擦拭全身，不由自主想起幾個小時前的運動，身體條件反射似地顫慄了幾下，這一次終於體會到肉體的快感。只是為什麼反芻也有反應，她就不太懂了。

等她回到床上，楊偉明翻了個身，手腳伸展，一個人占了大半個床。她猶豫半天，輕輕推開他的腿、他的胳膊，騰出剛夠躺下的三分之一領地。

他們倆都是「九九六」社畜，大部分時候各自解決三餐。周末都不加班的時候，楊偉明喜歡給她講什麼什麼菜如何如何好吃，看她愣是不開竅，戳戳她的身子逗她：「我就知道你會是賢妻良母。你去買菜吧，買只蹄膀紅燒，帶皮帶骨的肉吃起來才過癮。」

趙芸很少在家做菜，湖北人擅長煮湯。小廚房裡燉一鍋排骨蓮藕湯、排骨海帶腐竹，或者煲半隻雞，加上豆腐青菜，美味又簡單。

她用一只單身族電飯煲 ，五花肉排骨或者雞塊煎到半熟上色後，放在生米上燜。一只湯煲一鍋米飯，周末吃一天。

楊偉明搬進來後，湯煲和電飯煲還能湊合用，她又添了大兩號的煎鍋和炒鍋。除了周末，平日裡，每天下班時間就會問她：「今天加班嗎？」如果她說「可能只加一個小時」，那邊就會發個笑臉過來：「好，我回家吃飯。」

好多天後，楊偉明假裝用開玩笑的口氣嚴肅地說：「你真奢侈。五支口紅，你才一張嘴。」說完可能有點後悔，誇張地搖頭，「你們女人啊都一個樣。」就像他經歷過好多女人。

趙芸要面子，她沒說其中三支還是郭睿給她的。公司裡女同事說起來，個個都有十幾支口紅。她心裡說：別說沒給我買過口紅，下班回家一根菜都沒帶回來過。

楊偉明經常拿韓國泡菜回來，教她做五花肉炒泡菜、泡菜海鮮餅、泡菜湯、泡菜炒飯。她叫他別再拿泡菜，他說，超市裡兩百五十克的這種包裝賣十二塊錢，比肉都貴。

郭睿經常教育她，女人要會花錢，也要捨得花錢。越省錢，男人越看不起你。

趙芸聽進去了。她懂，這是現代城市女性的基本功。要會賺錢，也得會花錢。

她知道自己相貌平平，沒有過人的才能和才華，只夠在這個城市自給自足。她對男朋友和未來婚姻的期待只是門當戶對、旗鼓相當。她從來沒有異想天開的白日夢，也沒憧憬過霸道總裁或白馬王子。要求和期待一再降低，她給郭睿說：「我就想，他能齊心協力和我過日子就行了。」

郭睿是郭睿，趙芸說，我一個外地人，拿什麼和她比？

從她怯生生地推開大學宿舍門，在最後一個上鋪，安頓好家裡給她準備的碎花被褥，看著下鋪成套的純淡紫色繡花被套、床單、枕頭和深紫色床圍簾子，以及貼著牆擺放的一排窄窄的白色書架上成套的進口護膚品時，她第一次感受到了大城市給她帶來的衝擊。

郭睿是個待人客氣的北京土著姑娘，不是大大咧咧的傻大姐式，是不會斤斤計較的大氣和大方。趙芸自小生活在隨時警惕被人占了便宜，兼隨時準備占點什麼小便宜的小市民圈子，高中三年拚成皮包骨頭才跳進龍門。遇見的第一個人就是她心目中首都人民應該有的樣子，她一下子就喜歡上了北京。

趙芸性子柔和，同學們對她都和氣。所有的同學裡，她一直和郭睿最好。一是兩人上下鋪，日久情深，二是郭睿豪爽大氣、趙芸溫柔體貼，兩人之間錢包、手機會扔給對方保管。

郭睿的朋友三教九流的，小學的、中學的、大學的數不清。趙芸則相反，偌大的北京城，這麼多年，趙芸的好朋友依然只有郭睿。郭睿自信裡有點小霸道、嬌憨中帶著義氣，她自覺有義務罩著她、提點她，總擔心她受人欺負。（三）