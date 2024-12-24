眼看我大不行了，牛根財讓人傳話，我大可以回家了。我大不知道是被磚頭墊的腳腕骨折了，還是繃斷了筋，兩條腿烏黑烏黑，腫得明光光的。腿一點都動不了，再不要說走路了。

我去喊了我本家的大大去勞改隊背我大，我大一句話都沒有說出來。我大大把我大放在炕上，一家子人圍住我大哭。幾天的工夫，已經把我大拷打得沒有個人樣子，脫了相。我媽趕緊燒上炕，給我大蓋上被子讓暖著。燒了熱水，給我大擦臉、擦手、擦腿、擦腳，把我媽心疼著眼淚就不停地淌。「這是不叫人活命了、這是不叫人活命了。」

我大回到家睡在炕上，從早到晚一句話都不說，心裡沉得像裝著磨盤，眼睛緊閉著，誰也不想看見。我大的兩條腿像埋了一冬的蘿蔔，黑一塊、爛一塊。半夜裡，我大脊背疼、腿疼得睡不著，「啊喲喲」地喚一陣、停一陣，又忍不住「哎喲喲」地喚一陣。我媽總是半夜起來，弄點冷水，淘了手巾敷著給我大消腫。

萬歲的大食堂早關得沒有影子了。秋天分下的秕穀子、碎糜子再精打細算，也吃不過一個多月。村裡但凡能夠走動的男人、女人都出門要饃饃去了。村裡留下的不是走不動的老人，就是已經餓得下不了炕等死的人，再就是娃娃。我們家用小笤帚掃了麵罈罈，也掃不出糧食渣渣了。我大癱在炕上，屎尿都要我媽服侍，更談不上出門要饃饃去了。

每天，我和水珠提個籠去地裡找洋芋蛋蛋，就是生產隊挖過的洋芋地，還會翻到些指頭蛋大的洋芋和洋芋鬚鬚。我兄弟富貴和祥娃到麥場上翻麥稈、抖麥稈，在下面找麥粒。（一二）