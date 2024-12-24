圖／想樂

說到那麼一點事，她又有氣。婆婆說她下田做那麼一點兒，還不如「悅仔」掉落的。悅仔是村裡最勤快的女人，更氣死人的是，至今未聽見悅仔腳痛。這句話早該隨講的人一起死去，在台北的女兒台語真不行，哪知她沒事有一天突然想起。憑記憶音說出來才恍然大悟，阿嬤講話那麼毒，原來不是「打陀螺」，是「打掉落」，「恁阿母做無悅仔一個打掉落」。

她這一年坐在沙發上的時間，比過去十年多。下半身失蹤愈久，找回來磨合的時候愈痛苦。總是膀胱命令她起身，解完尿，繞進廚房摸一摸，把青菜、蘿蔔、菜刀和砧板，廚房能搬的事情搬到茶几上。畏懼行走，她待置沙漠中，不去尋找綠洲，導致尿道、膀胱、腎臟都出問題。

走到這個地步，她愈知道自己跟不上婆婆。有一日婆婆突然就不下田了，翹腳在沙發上坐，難道也是腳痛？就算是，也絕對沒她嚴重。公公早死，婆婆孩子生不到她一半。日頭落山，老太婆行向西，意公仔家是社內最涼的所在，意公仔識字，讀書、看報紙，出外的幾個女兒有栽培，賺回來給他的錢多得什麼似的。他日子過得涼仙仙，一襲白棉紗、一支中國扇，不是老了才這樣。聽歌唱曲，種花飼鳥，希望更多老人跟他一樣懂得享清福。

婆婆翹腳坐在沙發上，大聲講給大家聽：「意公仔講，咱的代誌已經做了啊！」若像在傳教，一遍又一遍，將「我們的事情已經做完了」的思想，灌輸給尚在拖磨的老太婆。

原來事情做完而不全然做完，是這麼艱苦，沒人服侍，事情永遠做不完。她想到自己比那隻牛還慘，那隻牛事情也做完了。她關掉電視，扶著茶几緩緩站起，身軀重似整座沙發黏在屁股上，全部由膝蓋承受。

重拾雙腳就得做事，丈夫交代，等傍晚彼個人來的時候跟他講，莫再放東西在我們門口。連續幾日，聽到聲才行動，已不見人影，她今日就要在門口等到他出現。

她推門出來，像笨重的風吹拂笨重的茅草。貓一隻一隻稍微動了動，腳墊子仍然縮在身軀底，一群有大有小、有高有低地盤據在屋簷底至圍牆尾的邊角，面向離牠們不到兩公尺的貓槽，好好一個不鏽鋼碗公被從高雄回來的外孫女拿出來，擱在埕上做貓槽。槽底結一層黑痂，乾枯的剩飯菜凝固，魚刺和蝦殼落在地上。

「上無路用就是在飼貓。」看不到哪好歇腳，她正想去搬椅子，有一個人騎一台電動車停下來，像似郵差動作熟練又理所當然。鄰居家的越南 媳婦在村頭的安養院工作，聽她說那個人是住「我們那邊」的，有中風 ，他們才放心讓他一直來放剩飯菜。曾照雄碰見過，跟人瞇笑點頭，卻要她開口拒絕。

沒想到這個人出乎意料並不多老，扶著車把手那截手肢還刺龍刺鳳，看起來好好，哪像中風。可不是亂來的，他準準將塑膠袋擲落在三階門階中間那一階，靠近花圃的坎角，「趴」一聲落地，她振奮了一下。

「欸，先生！」她不知道為什麼叫他「先生」，還用國語，「你今天這包丟一丟，不要再丟了。貓吃不多，都外面的狗偷跑進來吃。」她看他嘴好像在動，又說：「本來也是想拿去田裡做肥料，馬公豆漿店會給豆漿那個渣就有夠，不需要那麼多啦。」他雖然面朝馬路夕照日，有時下巴微對門口動一下，她問：「你們這麼早就吃飽了喔？」

「一放飯，我就拿來，跟中午的一起拿來……」

「啊你欲呷啥？」她向前移動，扶著圍牆說話。

「我有時叫那些小妹幫我隨便炒一點小菜，要不然就吃泡麵 。」

「你們那邊有電視嗎？」

「你對那邊很不了解，怎麼會沒電視。總統換女人當了，一直報不停……」

「轉轉走，活欲吵死，你是哪裡人？」

「嘉義人。」

「戶口遷遷來這邊，坐飛機半價。」

「我女兒嫁在這邊，從布袋坐船過來很近。你有沒有看到，你們這棵樹長很多蟲，白白的。」

機車上的男人大扭著脖頸，憂愁地望著花圃上橫著長的一棵樹。她這才看到他全臉，嘴邊凹陷，比剛才皺又老，七十幾歲一定有。她跟著望那棵樹一眼，調整好姿勢，在相對應的門階另一側花圃坐落。再看他還在，臉朝前方，手扶著車把手，好像等著要給他什麼載。

她正要好好跟他講這棵樹的事情，東邊興起一個壓馬路的運輸聲，她拉長下巴說：「公車來啊，先閃邊。」見他靠右，改變主意又斜向左，知道他要走了。她也改口：「騎去、騎去，廟邊左轉一直騎，就可以回去你住的那邊，慢慢啊騎啦！」

多坐兩分鐘，她傾身拾起階上那個裝有飯菜的塑膠袋，近看花圃上馬公的女婿拿來種的樹，不管是花、葉、樹枝、樹腋全都白毛毛，長滿白菇。他若還沒走，一定要跟他說：「飯加減吃，別吃太多泡麵。」（下）