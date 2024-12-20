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失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

邊界驚夢（五）

水仙

詹姆斯太太掙扎著，扭動她那穿著黑紗禮服的柔軟身體，哭喊聲在空氣中迴盪。簡愣在原地，彷彿被固定在舞曲的終結。

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一切就像是一場精心編排的大戲即將落幕，簡終於明白馬克退伍後，為何一直未能安定工作──他是一名臥底。

據說詹姆斯家中藏有大量假車牌，他們夫婦利用小旅館做為掩護，協助非法偷渡。艾米與那位吃義大利麵的男人竟都是臥底警察。

第二天，返回休士頓的路上，馬克透露了自己是FBI的一員，此次休假不過是為了取證和抓捕。出於工作的保密性，他一直未曾向簡透露實情。

車行半途，馬克突然停在一個隱蔽的角落，從腰間拔出手槍，嚴肅地對簡說：「你留在車上別動，我發現車上還有另外一個人。」

簡被突如其來的命令嚇得僵在座位上。她聽到馬克對藏身者大喊：「出來，爬出來，趴在地上！」接著，她感到車身一陣顫動，似乎有什麼重物從車底落地。

她緊貼窗子，目睹了一個髒兮兮、看起來頂多十歲的墨西哥孩子從車底爬出。

簡驚愕不已，不知馬克是如何察覺到這個不速之客的。那孩子不會說英文，也不知何時何地潛入了車底。他將孩子拉到車裡，簡翻出幾個麵包給他，又遞給他一瓶水。看著孩子狼吞虎嚥吃完了所有的食物。她找出一張濕紙巾替孩子擦了擦臉，孩子那雙大眼睛愣愣地望著她。

那個寂靜的下午，馬克猶豫了半天，還是將孩子交給了當地警察。簡的心中掀起了波瀾，她看著孩子被帶走，眼中充滿了複雜的情緒。

這是她第一次如此近距離地感受到馬克工作的另一面──殘酷、現實，而又不可避免。（五）

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