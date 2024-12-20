我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

走陝西（八）

依娃

收麥子、掰玉米的時候，縣上、公社給每一個村子都派了工作組，名義上是幫助，實際上是監督。麥子一上場，一邊碾、一邊揚、一邊打，就有專門的人往口袋裡裝。這些糧食進不了生產隊或大隊的庫房，縣上直接派牛車裝得滿滿的拉走了。打下多少，拉走多少。給生產隊最後留下的有幾百斤秕麥衣，還有一些長過蟲、下雨發了霉的玉米棒子，算是口糧。種子糧、飼料糧都沒有留下。每個社員家分了有二、三十斤秕玉米，幾十斤小洋芋蛋蛋……

就是每個社員紮緊褲腰帶，每天稀飯溜溜三頓湯，還是完不成上面下達的交糧任務。那是一層一層壓下來的，縣委書記在公社書記會上喊道：「完不成任務，提頭來見。」公社書記給各個大隊書記喊道：「不能超額完不成任務，提頭來見。」大隊書記對每一個小隊長喊道：「狗日的，不把這些狗日的偷下的糧食搜出來，提頭來見。」

那時間有一句順口溜：不怕天、不怕地，就怕搜糧隊來搗炕。各個大隊都成立了搜糧隊，為了避免人情，就這個隊的調到那個隊，那個隊的調到這個隊，誰都不認得誰。搜糧隊大多是年輕小夥子，也有積極的年輕姑娘，拿著鐝頭、棒子到家家戶戶搗，砸缸挖炕、掘茅房、用鐵鍬搗地，凡是想得到的地方都統統翻找一遍……

搜糧隊成績不小，從有些人家豬圈裡挖出二十來斤豆子、從一家炕洞裡掏出一布袋玉米，還從有些人家的菜窖裡找到一罐糜子。搜糧隊搜到哪家哪家倒楣，搜不出糧食要挨打，打著讓你交代。搜出糧食更挨打，打著審問你還有沒有？藏在阿達了？（八）

上一則

三大圖書館統計…2024最受歡迎書籍 華裔小說登榜

下一則

台北天空中的旋轉大樓

延伸閱讀

紐時分析：小甘迺迪若對抗玉米糖漿 恐將衝擊川普選民

紐時分析：小甘迺迪若對抗玉米糖漿 恐將衝擊川普選民
糧食券被盜突暴增 布碌崙民眾紛求助市議員

糧食券被盜突暴增 布碌崙民眾紛求助市議員
糧食不安全危機 灣區5食品銀行喊話社區伸援手

糧食不安全危機 灣區5食品銀行喊話社區伸援手
餓的年代（全文完）

餓的年代（全文完）

熱門新聞

(取材自Pexels @Andrea Piacquadio)

家中長輩適合自宅養老嗎？ 用5指標做評估

2024-12-14 09:30
作家簡媜14日下午在台北舉行「一個人漫遊，古典森林：遇見陶淵明、杜甫與李白、李商隱」新書分享會，邀請讀者共賞古詩詩人的好詩。(中央社)

作家簡媜談詩人李商隱直言不諱 不被時代喜愛

2024-12-14 15:51

一次奢華而尷尬的面試

2024-12-16 01:02
《窗外》是瓊瑤的處女作，後改編為電影，由林青霞主演。(金馬執委會提供)

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

2024-12-04 11:00

為老太太開車

2024-12-13 01:01
嵐山渡月橋的紅葉。（圖/取自維基共享資源，作者/Hiroaki Kaneko）

嵐山賣栗人

2024-12-16 01:01

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事