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俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

安妮之歌（全文完）

宋久瑩

屋中黯沉的光影將顏色吞噬，滿室陰霾玫貞的黃衫染上褚灰的泥濘、潔白的荷葉裙也變得灰暗無光。

走出家門，玫貞舒了一口氣，陽光下小白菊恢復了生氣。

在小屋中共度了短短一周，返台的前一天早晨，玫貞精神略好，陽光滿室，瀰漫著濃濃的咖啡香。

「離婚後不久，我就後悔了。我打過電話給你，媽接的電話，她說你快結婚了，叫我不要打擾你。」談話中玫貞很平靜，俊浩淚流滿面，「不過這也是最好的安排吧，人生的路還很長，你有妻子和兒子陪伴，唯一希望我走後，你多照顧小敏。」

他伏在玫貞膝上，哭得像個孩子。她腰下蓋著一條淺藍色的毛毯，俊浩將臉貼在柔軟的羊絨上，隔著厚毯，仍能觸及她瘦削微顫的雙腿。玫貞伸手撫摸他的後腦，「頭髮都白了，掉了好多。記得以前我常笑你有一個獅子頭、頭髮又密又厚？」

「有點累了，想聽你唱歌。」玫貞的聲音很輕。

俊浩停止哭泣，轉過臉輕聲唱起〈安妮之歌〉。從玫貞膝上望向窗外淡紫的玫瑰盛開，深深淺淺粉紫的花朵在微風中搖曳。

你填滿了我的感受，像森林中的夜晚

像春日裡的山，像在雨中漫步

像沙漠逢甘霖，像沉睡中的藍色海洋……

「來美國後，我取了英文名安妮，就是因為那首歌。」玫貞睡意朦朧，聲音飄遠了。

他聽出她在微笑。

撫在他髮上的手滑落，玫貞在躺椅上睡著了。

俊浩伏在玫貞腿上，繼續唱著〈安妮之歌〉，藍色的絨毯溫柔地摩挲著他的臉頰，玫貞沉穩的鼻息在靜謐的小室中響著。

陽光穿過繁密的枝葉灑進窗裡，紛碎的光點閃閃發亮。藍色的海洋溫柔地托著他，他瞇起眼、彷彿看到熠熠繁星。（全文完）

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