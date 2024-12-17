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多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

安妮之歌（八）

宋久瑩

玫貞察覺到了，「手術切除了左邊的乳房，可是已經蔓延到肺和骨頭。醫生說無藥可治，只能試一種臨床試驗的新藥治療，下周開始療程。」她的語氣平淡。

他們並肩坐在桌前享用蛋糕，烤過的酥皮蛋糕仍然新鮮美味。玫貞沒有把頭巾戴上，窗外天色已全黑，看不見玫瑰。餐桌上點亮了一盞燈，溫暖明亮，他不自覺地趴在桌面側頭望向她，像在咖啡屋中讀書的時光。

她轉頭微笑，他又看到幸福。

次日醒來已近十點，玫貞坐在客廳靠窗的躺椅上，陽光穿過百葉窗格間隙，明亮的光芒灑入屋中。「起來啦？早安，早餐在桌上。」她轉頭微笑，棗紅色的絨帽將玫貞的臉色襯得略顯紅潤，跳躍的光點照在她臉上。看到玫貞瞇起眼，俊浩伸手將百葉窗闔上，「不要關窗簾，我喜歡屋子裡明亮。」玫貞提高的聲調中，帶著幾絲慍怒。

瞬間百葉窗格翻轉，屋中從暗轉明，他輕聲說：「對不起，我忘了。」母親的房子採光不好，窗簾總是緊閉，俊浩從小生活在那裡習慣了。在昏暗的光線中景物顯得朦朧柔和，人的表情和眼神也容易隱藏。

回想起大學時第一次帶玫貞回家，一個艷陽高照的下午，她身穿一襲黃衫和荷葉邊白裙，清新純樸，像一朵黃色花心的小白菊。進屋後俊浩關上大門，陽光被阻擋在門外。母親聞聲從後屋走出，穿著黑衣瘦小的身子穿過幽暗的長廊，昏黑中看不清母親臉上的表情。玫貞緊張地抿嘴微笑招呼，頰上擠出一對小酒窩，母親冷淡地回應，眉頭緊鎖，打量玫貞的眼神帶著敵意。（八）

咖啡

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