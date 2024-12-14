當然，妙筠也有些吃驚──她沒有想到青青會離婚。之前青青一直都告訴她，說她是如何幸福的，突然又說其實好幾年了，她一直都生活得很不開心，不僅丈夫，甚至公婆都總是要找她的不痛快，讓她簡直不知道要信她哪句是真的，哪句是假的。

可是，妙筠對別人的生活向來沒有好奇心，青青怎麼說，她也就是聽著，不做任何評判。青青看著妙筠，「我老公，前老公，跟蔣荔之間也不知道是怎麼一回事兒。反正，他們私底下一起吃過飯，他也知道她住什麼地方，好像是他送她回家的。說是太晚了，怕蔣荔一個人回家不安全。可是，我們每次聚會之後，大家不都是自己打車回家的麼？你還住得不近，也照樣是自己打車的。嗐，」她又擺擺手，「現在這些都不重要了。只是，我想不到蔣荔竟然又當著我的面，問彭明是不是也喜歡她。你說，蔣荔是不是太過分了呀？」彭明是青青的男朋友。

妙筠笑笑，沒有說話。青青接著又說：「以前蔣荔說過一句話：青青呀，我發現我們倆喜歡的都一樣呢。切！我跟她一樣？未免她太自信了罷？要是你跟我一樣，我倒願意。」

妙筠又笑笑，「最好還是不一樣的好。」

青青白了一眼妙筠，「你不願意跟我一樣？」

妙筠指指青青，「你看，我們兩個哪裡有相似的地方？」

青青看看自己，再看看妙筠，「噗哧」也笑出了聲，青青跟妙筠確實是完全不同的兩個人。青青是典型的北方佳麗，妙筠卻小巧玲瓏的，南方江南水鄉裡走出來的女子。青青悄悄嘆口氣，不知道為什麼，她總覺得妙筠的世界，她只能夠進去一部分。（八）