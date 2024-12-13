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張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

安妮之歌（四）

宋久瑩

母親說，那段日子父親像變了一個人，和玫貞有說有笑，對她說話特別溫柔，「有一天早晨，你從部隊打電話回家，玫貞從臥房跑到客廳接電話，麻紗睡衣半透明，爸爸坐在沙發上看報。我從房間出來，看到他將自己身上的睡袍，披在玫貞身上。他摸著她的頭髮輕聲說：小心著涼。」母親說，父親從不曾對她那樣溫柔關懷過。

「如果不是她，爸爸也不會回倫敦。他都答應要留下來了，我等了他多少年啊。」母親哭得喘不過氣來。

母親的哭聲中，他依稀聽見門響，病房的小窗中閃過一個人影。

母親尚未出院，玫貞就走了。三周後俊浩收到一份離婚協議書，玫貞說她什麼都不要，唯一的條件是小敏的撫養權，如青天霹靂。

「我們說好只是暫時分開，等媽好一點你就回來，我不要離婚！」俊浩在長途電話中嘶吼，聲淚俱下。話筒另一端傳來玫貞姊姊的聲音：「許俊浩，你們許家饒了我妹妹吧！這些年你媽媽折磨她、羞辱她還不夠嗎？如果你愛她，就放她走吧。」電話掛斷。

那段日子，俊浩的人生幾乎崩潰。十年來玫貞一直是他精神和情感的支柱，像空氣、陽光和水，不可或缺，他視為理所當然。

玫貞離開後，母親心裡高興，精神奕奕做了幾道他喜歡的菜。晚餐桌上，母親安慰俊浩：「高玫貞不是個好女人，居然在我生病時拋棄我們母子，還帶走小敏！算了，她本來就配不上你，走了最好！放心，媽媽一定替你找個更好的太太。」母親展開舒心的笑容，眼角的魚尾紋散開、掃去臉上的陰鬱，垂掛在餐桌前黑色的吊燈也顯得明亮起來。（四）

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