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愛情不過一碗粉蒸肉（全文完）

孫彤

艾瑪發現，現在的停駐之處，正巧就是他和她路途的正中間。這一處觀景台，三年來自己曾經無數次途徑而過，來去匆匆，竟然沒有一次停車看一眼。

艾瑪和傑夫所在的兩個城市，直線距離其實並不遠，路途遙遠只不過是因為隔了一座山。有人攀登著山路冒險駕駛，有人乘坐著直升機卻不願啟動。

「你去哪兒了？」手機短信鳴聲響起，是傑夫。簡直是後知後覺，過了這麼久了，應該是醒來，才發現艾瑪不見蹤影。

「我回家了。」艾瑪回覆，冷冷的語氣。

「還會回來嗎？」這個「回來」，艾瑪揣測著，傑夫不知是何意思。

「不知道。」艾瑪如實回答。

最終引導艾瑪回到傑夫家的，還是山火。等了幾乎一整天，艾瑪別無選擇，黃昏時分又不得不驅車走了回頭路。那座房子熟悉又陌生、溫馨又冷酷，又愛又恨。艾瑪走近了，又走遠了，想著每一次來，自己就像是傑夫點的外賣，送貨上門，還是免單。自己到底圖的是什麼？艾瑪開始了自怨自艾，坐在自己的寶馬車裡，用紙巾擦拭著鼻涕和眼淚，這可惡的煙塵、這可惡的山火！

涕淚交加中，艾瑪似乎朦朧看到了自己進入傑夫家的畫面：

傑瑞搖著尾巴，熱情洋溢地撲上來擁抱，用溫熱的舌頭舔舐著自己的臉，一如往常一般。傑夫和傑瑞一樣的神情，一同擁抱著她，說：「歡迎回家！」

還是：

傑瑞搖著尾巴，熱情洋溢地撲上來擁抱，用溫熱的舌頭舔舐著自己的臉，一如往常一般。傑夫和傑瑞相反的神情，冷冷旁觀著她，說：「你回來做什麼？」（全文完）

山火

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大樹底下不乘涼

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