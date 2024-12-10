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愛情不過一碗粉蒸肉（一六）

孫彤

交友難道說不是為了以後生活？艾瑪心想，這個年紀，交友只是為了玩一玩？

沒錯，兩個人，三年交往，回憶起來，只剩下玩樂的昨天和今天，哪有什麼明天？

其實艾瑪只是試探，她真實的想法是退休規劃，拿出飯店的股份，再把現住房賣掉，與前老公對半分。所得的一筆錢，在傑夫所在的湖邊買套房子，小小的，夠一兩個人居住，就行。無兒無女、年紀大了，也不需要太多的空間。艾瑪和傑夫兩個人不用在同一個屋簷之下，保持了一碗雞湯的距離，互相獨立和相互扶持。

「那麼，我在這裡買了房子，你搬來住，好不好？」艾瑪說了另一個打算，其實是另一個試探。傑夫想也不想，竟然回答「好」，不知是出於率直老實，還是老謀深算。

「為什麼我搬來你的房子不行，你搬去我的房子就行？」艾瑪拋出了癥結所在：「無論住在哪個房子裡，我的英文又沒有什麼改變？」

傑夫無言以對，一臉無辜。他被艾瑪的圈套繞了進去，還在想：房子和語言，有什麼關聯？

「那咱倆就分手好了！」艾瑪從沙發上一躍而起，作勢去收拾自己的物品。兩個人的關係中，艾瑪黔驢技窮，只剩下這一個招數了。可是那個傑夫，竟然一點阻攔的挽留也沒有。

「我知道你還有女人，去找那些婊子好了！」艾瑪大喊大叫。

自己是傑夫的什麼人？免費的女友，還不如那些她口中的「婊子」，那個墨西哥甜心，至少還得到了錢。

但是，三年了，能夠說抽身就抽身而去？艾瑪覺得和傑夫的關係，如同一隻廉價的美式烤雞，已經啃完了油亮的皮和雪白的肉，只是剩下一堆骨頭的狼藉。（一六）

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