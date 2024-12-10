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麗人行（四）

常湘雲

雖然不再邀請蔣荔來家裡，但是周末欄目組的同事聚會的時候，青青會叫了蔣荔一道──她有意在同事中間，為蔣荔覓一個男朋友。

雖然欄目組的人見慣了美女，蔣荔還是讓幾個年輕的男人有些躁動，也是配合青青，似乎每個人都心知肚明，青青為什麼帶蔣荔來參加他們的飯局。

妙筠看見兩個男同事在一邊擠眉弄眼的，就笑起來：「做人要厚道。」

青青聽見了，立刻拿一根小手指頭，點住了妙筠：「我看你才有點不厚道。」

妙筠看了青青一眼，一轉身走開了。青青也有些沒意思，回身看著旁邊一個一臉滄桑的中年大叔：「你覺得蔣荔怎麼樣？」

大叔沒有說話，不置可否地聳聳肩膀。青青立刻沉了臉，「少豬八戒插蔥了，裝什麼呀？我這可是為你好。要不是你媽把你的終身大事託給了我，我才懶得管你呢。」

大叔咧開嘴笑了：「我知道，所以很感激。」

青青往妙筠的座位上看一眼，又轉頭看著大叔，「那我就跟蔣荔說了？」

男人的笑容變得有些僵硬，到底還是點了點頭，青青有些不快。其實，青青隱隱約約有些感覺，男同事對妙筠有些意思。但是，她偷偷冷笑了一下，這傢伙也不掂量、掂量自己，怎麼能夠入妙筠的眼裡？再看了一眼妙筠，青青不能確定，妙筠是不是感覺到了什麼，總之，近來妙筠總是有意無意地遠著他們。

青青緊鑼密鼓地籌劃著，不想到蔣荔竟然給妙筠打了電話。也是和妙筠兩個人一起吃午飯的時候閒聊，青青提到給蔣荔牽紅線的事，妙筠就笑起來，「上個周末，蔣荔給我打了電話呢。」（四）

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