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愛情不過一碗粉蒸肉（一○）

孫彤

難道說被感染上了？艾瑪忽然想到了新冠病毒。到了這個時候，和病毒和平相處了那麼久，疫情似乎不再是原來那麼猙獰可怕了。況且自己三針疫苗都按照期限注射了，怎麼又會被病毒攻擊？

艾瑪不甘心，給自己做了一碗榨菜肉絲湯，傳統家常做法額外加鹹、加辣。可是忍著喉嚨的巨疼喝了，竟然一點兒滋味也無。艾瑪又狠狠加了一勺鹽，再一勺，加了三勺鹽，嘴裡還是沒有感覺到任何鹹味。

趕緊翻箱倒櫃把測試紙盒找出來，哆哆嗦嗦按照盒子上的步驟，用棉籤捅鼻子，混合藥水。十五分鐘後，測試條上兩道線像是變戲法一般，漸漸顯露出來。

糟了，中招了！艾瑪拿著測試條，轉來轉去，應激性地撥通了傑夫的電話，恨恨的，又掛斷了。

艾瑪覺得自己很是可笑，這樣的舉動像是過去一幕的重演。許多年之前，自己也曾經對試紙上的兩道線驚慌失措，撥通的是當時男友的電話。男友倒是沒有太多的猶豫，直接說：「既然懷上了，那就結婚吧。」

艾瑪是當時新潮的「奉子成婚」，急匆匆辦理了儀式，艾瑪就此收心，不再留戀花花世界的玩樂，準備當一個賢妻良母，回歸家庭。可是那個孩子還是沒能夠保住，最終被人為地殺死了。，因為當時中國大陸嚴格奉行所謂「計畫生育」的國策，即使結了婚，沒有得到生育指標，依然是不能生孩子的。因為計畫外懷孕，艾瑪不僅不得已墮了胎，還被供職的學校降職處分。艾瑪一氣之下辭職而去，從此開始了推銷保險生涯。

艾瑪在幾年之後，穿金戴銀，手持當時令人羨慕的新潮手機，錦衣不夜行地回到原來工廠，讓昔日同事刮目相看。（一○）

計畫生育 疫情 保險

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