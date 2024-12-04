她愛他的丈夫，願意為他奉獻全部的真誠和愛心。新婚不到半年，莊強愁眉不展，他告訴西溪，他公司的資金鏈斷了，西溪毫不猶豫，拿出全部存款讓他去救急。西溪還說，她的工資高，養家沒有問題，讓莊強心無旁騖去拓展事業。

西溪嫁給莊強的第三年，提拔成了公司的領導層，每年可拿三十五萬美元的年薪。到了下半年，她懷孕了。她欣喜告訴莊強，決定好好生下這個孩子，工作就別拚命了，換個輕鬆的崗位。

莊強聽了，並沒有當爹的歡喜。他小心問西溪，是不是換了崗位，錢會很少。西溪說，是的，如果當普通的數據分析師，年薪還不到七萬。

西溪說著，看見莊強眉頭深皺，面色陰沉凝重，似乎承載了半生的苦難。怎麼啦？西溪在心頭咕噥：我們家的存款不少了，犯不著我大著肚皮還去拚命啊。平常日子裡，莊強對她甜言蜜語，時不時給點小驚喜，送一束鮮花、送小眾的香水禮盒、送一張精緻的賀卡。賀卡內有他親筆的一首愛情小詩，讓她覺得自己被幸福包圍、被甜蜜追隨。

可是第六感的微妙感知，似乎出了什麼問題，這世界怎麼可能有那般完美的男人？對了，她想起了，好幾次莊強的手機響了，他跑到室外去接聽。她從來沒懷疑過他，莫非有見不得的祕密？

她矇了，發現兩人的共同帳戶只剩下五千美元。她太信任他了，每個月的收入都透明乾淨地亮出來。艾米曾經告訴過西溪，公司好幾個人有不同的銀行帳戶。西溪不屑，一家人幹麼要遮遮掩掩，遮遮掩掩的就不要當一家人！

他為什麼要這樣對她？她看他陰沉的臉，似乎隱藏了她未知的黑暗。（七）