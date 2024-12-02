許知春看到了公交公司發過來的車載視頻，認出了潘覺夏身上穿著的衣服，那是自己的一件風衣。風衣裡面是自己一件帶貓咪圖案的衛衣，下面是自己的牛仔褲。她鬆了一口氣，至少覺夏跑出去的時候，並不是衣衫不整。在風衣和大衣兜裡放錢，是她自己的一個小習慣。每年換季要把這些衣服收起來的時候，她都會在衣服口袋裡放點錢，面額不等，算是為未來的自己提前準備的小驚喜。也幸虧自己放了錢，她在心底暗自慶幸。

派出所給安雲山那邊的派出所去了電話，說了潘覺夏的情況，讓他們幫著找一找。

過了一會，那邊就回了電話，說看了監控，應該是去了陵園。他們說他們會和陵園的辦公室聯繫，也讓家屬快點過來。

看許知春著急發抖的樣子，實在不適合開車，一個老民警自告奮勇說可以開車送她過去。陪她找到妹妹後，再把她們送回來。

去的一路上，許知春都在說覺夏的事，然後又忍不住說潘叔的事、嬸嬸的事。偶然提到法場街，開車的老民警突然打斷她：「法場街，你說的是不是齊城的法場街？」

「是啊。」許知春有點驚訝地問，「您知道那啊？」

「知道，我就是齊城人，以前住的地方離法場街都不遠。」老民警說，「我也是十幾年前才調過來，在這邊上班的。」

「您以前在齊城當警察？」

「以前是刑警，後來辦案子的時候受過好幾次傷，差點沒命。老婆天天哭天抹淚跟我鬧，說不換工作就離婚。說實話，死裡逃生幾次以後，我當時自己心裡也怕了。後來，這邊有個派出所的文職，正巧我老婆娘家也在這邊，所以我就申請，就過來了。」（三五）