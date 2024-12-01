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法場街情事（三四）

桑文鶴

許知春沒敢再耽擱，趕緊掏出手機報了警。派出所的片警開著車過來，載著許知春先在附近的街區找了一圈，都沒影，又直接回了派出所查監控。許知春住的小區是個老小區，只有大門口的一個監控，還特別不清楚。一到天黑，就根本看不清。

民警問許知春，妹妹是什麼時候丟的，她說自己睡著了，實在不確定，又問穿的是什麼衣服。許知春仔細一想，剛才起床的時候，注意到床邊有覺夏前一晚洗完澡後才換上的睡衣。至於她是不是隨便從自己的衣櫃裡找了什麼衣服，穿上後才出的門，穿的又是什麼，她是真的不知道。她又急又惱，忍著眼淚搖搖頭。

她把覺夏的情況跟民警說了，說看起來一米六五的個頭，心智就只有幾歲小孩的程度。她怕覺夏胡亂跑出意外，更怕她落到壞男人手裡，那後果就更不堪設想了。民警勸她別急，好幾個民警一人盯著一台電腦地看監控。找了好半天，才有了發現，原來潘覺夏天剛亮的時候，就從小區裡跑了出來，一路向南，最後在一個公交車站那裡，上了一輛公車。

民警跟公交公司聯繫，又一路跟著公交沿線追看監控。覺夏一路都沒下車，那路車的終點站是安雲山，安雲山有個陵園。

輾轉聯繫到公車司機的時候，離潘覺夏下車已經過去了一個多小時，可司機還是清楚地記得潘覺夏。她上車的時候沒有刷卡，也沒有投幣，還是司機叫住她，提醒她要交錢。

她從隨身的衣服裡摸了一會，掏出來一張皺巴巴的五十塊，扔進了投幣箱裡。司機見她的舉止有點怪，可她挺有禮貌的，又交了錢，就沒說什麼。她就一直坐在車廂後排靠窗的座位上，在終點站那一站下了車。（三四）

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