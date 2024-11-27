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2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

賀錦麗敗選後影片現身 眼神詭異「不對勁」

餓的年代（一二）

依娃

「不是我狠心著不要你的娃娃，前兩年大鬧鋼鐵，桌子、板凳、櫃子都收上燒了。你看我這家裡，炕上沒席、牆上沒泥。現在雞川給每一個人半斤救濟糧，都不夠我一個人吃。你一來添上三口，沒有辦法過活啊！」

姓牛的男人不願意收留我和香香，嫌負擔重。我媽還坐著，不死心。我媽是再走不動了，想有個窩，想讓我和香香有個大。雞川距離家也近，想家了還能回去轉一轉。我媽厚著臉求道：「我是個勤快人嘛，女人家的活，洗了、涮了，縫縫補補這些都沒有話說。」

「是這。」姓牛的男人站起來，背過身子說：「咱都不多說了，頂多留下一個。留下這個小丫頭，吃得少，也還不記事。」

「算球！咱走！」我媽氣得發抖，拉起我的手、香香的手就往外走。那男人也沒有攆出來，也沒有給我們一碗水喝。後來，我媽遇到了兩個男人，都是只想留下我媽當婆娘，不想要我們姊妹倆。還是因為沒有糧食，養活不了我們。如果不是為我和香香，我媽一個女人家，走到哪裡都有人收留，安頓下來，稠了、稀了能吃上一口飯。可是我媽乍都不捨得丟下我、丟下香香，一個都不捨得。我媽總是說：「能活活一起、要死死一搭，不然我見了你大乍交代呀？」

我記得到了冬季，每天早晨都能看見一層厚厚的霜，我和香香還穿著單鞋，身上穿著一夏天穿的夾襖，凍得縮成蛋蛋。我媽還沒有找到我們可以安頓下來的地方，嘴上急出了一圈圈水泡。

記得那天晚上走到一個莊子，我媽就找那種死絕戶的空莊子，起碼能避個風寒，不然一晚上能凍死我們母女仨。有一家門開著，只有半扇門，我媽喊叫了一聲，沒有人應。（一二）

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