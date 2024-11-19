我好像聽過你的聲音（七）

「我們雖然喜歡同一個人，但我認定他只屬於我，你是我的情敵。這個偶像可以是真人，也可以是虛擬人，如動畫、漫畫、遊戲和小說中的角色。」

「是的，『同擔拒否』是粉絲文化中一種複雜的個人情感投射。一些粉絲通過與同擔的互動獲得身分認同，另一些粉絲會把對偶像的喜愛當作私人財產，認為他們和偶像之間的關係，是獨特且專屬的。所以他們排斥同擔，相信同擔會威脅到自己對偶像的特殊感情，這是一種競爭心態。」

「可如果他們的偶像是虛擬的……」我小心翼翼地打斷它。

「那又怎樣？角色是虛擬的，粉絲的情感卻是真實的。」被柔聲處理過的簡短陳詞瞄準我觀念的斷層，深中肯綮。我想起科幻小說《三體》中，學者羅輯愛上了自己創作小說中的女主角並為之苦惱，心理醫生對羅輯說：「其實你很幸運，不管她是不是真的存在，能愛就很幸運了……大部分人的愛情對象也只是存在於自己的想像之中。他們所愛的並不是現實中的她（他），而只是想像中的她（他），現實中的她（他）只是他們創造夢中情人的一個模板。他們遲早會發現，夢中情人與模板之間的差異，如果適應這種差異，他們就會走到一起，無法適應就分開，就這麼簡單。」

是的，就這麼簡單，簡單到培訓師因為不再符合我想像中的模板而被我放棄，簡單到我與培訓師的交流，和我與機器人的交流異曲同工。本質上說，我與它們之間所有的喜怒哀樂都是通過網路設備傳輸的數字信號，而隸屬他們的數字信號在被聲卡轉換之前，聽起來又別無二致。（七）