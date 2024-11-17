圖／薛慧瑩

「三嬸！」我巴結地喊三嬸。我三嬸和幾個婆娘在食堂做飯，還掌管大食堂的勺把子。不算是個幹部，但比個幹部有實權。我看出來了，她稀罕誰了，就從鍋底下舀，把稠糊糊的湯舀進罐裡、罈裡。遇到哪個和她嚷過仗的媳婦子，她就從最上面輕輕地舀上些菜葉子，幾乎見不到麵水氣。如果誰敢抱怨一句，她就吼道：「來！來！你脫了褲子精勾子下來撈！」她的勺子的確長著眼窩哩。

「三嬸！」每次，我都努力朝三嬸笑。

「芳芳，你媽沒有來呀？你屋裡四口，四勺。」

三嬸用勺子把鍋攪動了幾下，給我黑罐罐裡舀了四勺湯，看我眼睛監視著勺子，又給添了半勺。說真的，三嬸子給我們家舀的湯不算稠也不算稀，裡面有蕎麥和乾菜葉子。但我總是想，如果她能夠從鍋底下撈就好了，就稠多了。提著飯罐罐走在回家的小路上，我盡量走快一點，又害怕湯潑出來。早一點回去，湯就熱一點，我大喝了，胃就不那麼疼了，就不會在炕上打滾了。

從我開始提湯，我媽就在莊子頭頭候我、瞭我。她不是不放心我，是不放心湯。我費力地走上坡，膝蓋發軟，呼氣發出粗粗的聲音。我看見我媽又來接我，她總是說我是個娃娃家，不穩當，我手裡提著一家人的晚飯。

「哎喲！」越急越糟，我腳底下被絆了一下，一下子摔了個狗吃屎。我沒有顧上感覺手掌和膝蓋疼不疼，第一個想法是我犯罪了，要大禍臨頭了。手裡雖然還緊緊捏著綁黑罐罐的繩子，可是隨著「砰」的一聲，罐罐四分五裂了。眼睜睜的，湯湯水水就要滲進地裡。也就是說，我們全家的飯被我打掉了。

「芳芳，趕緊吸！趕緊吸！」

我媽反應快，一把拉著我蹴下來，她趴在地上，張開嘴巴以最快的速度吸灑在地上的湯，發出「唏！唏」的聲音，我也趕緊學習我媽的模樣，趴在地上，張大嘴對著還沒有滲完的湯水「唏！唏」地往嘴裡吸。我們母女總算把一半湯，搶著吸到嘴裡。

我嚇瓜了，瓷在那裡不敢動，等待我媽的懲罰。我還沒有想好下一步要不要大哭，以求得我媽下手輕一點。只見我媽摸摸瓦片子，又摸摸濕濕的地，氣得眼珠子都要爆出來了，伸手就給了我一個嘴巴子。她嘴唇顫抖大罵著：「你這個喪門星、討吃鬼、死丫頭子，你能弄球個啥？一家子人的湯，現在吃啥呀？屋裡一星星麵都沒有，我也是老虎想吃天，無處下爪去呀！」我媽大哭著，她哭那一罐罐湯和那個罐罐。我也哭，我也哭那一罐罐湯，還哭自己不爭氣。

「趕緊，立著弄啥？能收拾多少算多少？你大、你妹子還候飯哩。」

我趕緊又蹲下來，和我媽一起撿撒落到地上的乾菜葉子，一粒一粒拾煮得不太爛的蕎麥，用自己的衣襟兜著，土啦、柴渣啦也跟著撿上來。回到家，看到我大和香香都躺在炕上，等飯。聽說我把湯罐罐打了，我大氣得翻身、臉對著牆，不忍心再罵我。我妹子香香看黑罐罐沒有跟著我回來，就是沒有湯，蠍子螫了一樣號天哭地。我媽趕緊把黏土的蕎麥粒和乾菜葉用涼水淘了一下，也就小半碗。分了一些給我大，一些給香香。

香香兩手抓進碗裡，一手一口就沒有了。嘴裡的還沒有嚼爛，還沒有嚥下去，她就伸出骯髒的小爪子問我大要：「大，餓！大，還要！」

我大本來就病重著，沒有什麼胃口，又生了我的氣，吃不下這麼粗糙冰冷的飯。見我妹子香香伸手要，蓬頭垢面地看著可憐，娃娃天天吃不飽，脖子細得像筷子上戳了顆雞蛋 。我大更是吃不下去，就把自己的一點碗底給我妹子香香吃。

香香吃完了，還說餓，拍著自己的肚子。我媽煩躁，叫喊著：「睡去，睡著了就不餓了。」香香小，想說啥說啥。我也餓，肚子裡有很多蟲啃我一樣，難受得很。我上炕都沒有力氣，鼓勁才爬上去。我年紀大些，會看大人臉色，餓也不敢說，再說我今天又犯了大罪。

我說不清楚我大得的啥病下世的。他剛開始還能硬掙著下地出工，給生產隊種麥、揚糞、種洋芋、點豆子。大食堂的湯越來越清，鏡子一樣能照見人臉的時候，漸漸的，我大已經下不了炕了，喝點湯，不是吐出來，就是瀉在炕上，弄得滿屋子臭氣。（二）