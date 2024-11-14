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法場街情事（一七）

桑文鶴

「我現在擔心的就是，他們在我們這吃了癟，保不齊會再去找別的媒體，或者什麼大V網紅之類的。到時候纏上你了，你怎麼辦？」

許知春揉了揉腦袋，頭疼欲裂。潘叔不久於人世的事實已經讓她心力交瘁，她實在沒有想到，就在這個當口，竟然又出了這樣的事。

「你準備怎麼辦？」她聽見凌宇騫問。

她搖搖頭，「我也不知道。」

凌宇騫突然輕輕握住了許知春的手，「有什麼事，你別一個人扛，也跟我說說。我能幫的話一定幫你，知道嗎？」

許知春有點吃驚，凌宇騫的手很熱，有細微的汗珠隱隱地透出來。但她沒有把手抽出來，只是點了點頭，並沒看他。

回到公司後，硬撐到下班的時間。許知春離開，出寫字樓的時候，她特意留意了一下，沒有方雲輝的影子。她直接開車去了醫院。

潘叔的臉色已然比昨天見的時候更差，見她來了，臉上硬是擠出一個笑。護工大姐過來跟許知春彙報早上的情況，說早上醒來的時候，潘建榮就一直念叨著春兒，肯定是想你了。

許知春在床邊坐下，護工大姐塞給她一個裝著肉包子的塑料袋。她沒什麼胃口，把袋子又遞了回去。潘建榮還沒醒，許知春默默地望著他。

許家人來尋親的事她還沒有給潘叔說，她知道，一旦說了，潘叔肯定要打著精神幫她解決。即使體力不支，什麼也辦不了，心裡總歸也是添了一樁心事。他心裡的事夠多了，只能往外倒，不能再往裡添了。

果然今天潘建榮又提到了法場街。一開始沒提這茬，只是說「夢到了你媽」，許知春輕聲問：「她在幹麼呢？」

潘建榮說：「她還是站在咱家的廚房，灶頭前，在那燒飯。不過臉上的疤沒了，她也笑了。」

許知春說：「你說的是我嬸。」（一七）

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