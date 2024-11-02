他鬱鬱寡歡地回了家──他總在與別人不同的差異上，又一直認為自己是對的，別人是不對的。他不肯改變自己，所以只好一直獨來獨往。

其實在某種意義上，自閉症的孩子，因為堅守自己那一份固執，比許多人看上去更有理想主義的氣質。劉祥這樣想時，哭笑不得。

江玲回想起來，其實劉安小時就是這樣，他是有自己標準的那種人。在小學時，他總是看不上別人的調皮淘氣，看到了還會表現得很氣憤。每次因為這些與別人發生矛盾時，江玲一直是站在劉安一邊的。因為江玲認為，好的標準是應該遵守的，比如考試就應該認真複習。劉安得到媽媽的認可之後，也堅定了自己的觀點。

從某種意義上講，劉安是一個理想主義者，只是他太過堅定，缺乏變通。江玲曾同素素談過，兒子好像比同齡孩子天真。素素說：男孩發育晚，再說你們家庭生活比較單一，也許長大就好了。她還玩笑說：你沒見十幾歲的男孩，有一段時間長得很滑稽。他們手大腳大，臉和個頭看起來卻不大，很不合比例，但這就是成長的必需。耐心地等待，等他的身體和頭都發育了，整個人就成比例了。

江玲真希望兒子也會這樣長大。

劉安缺乏變通能力，其實就是自閉症的特點。固執，醫生說他們的反應就是這樣，他說這個是紅的，你用盡各種辦法告訴他是藍的。你給他講兩個小時為什麼是藍的以及藍的形成的原理，也許他聽得很認真，也許你會認為自己的講解很有成效。兩個小時之後你結束解釋，他的一句話就把你打回原點──他會告訴你，這個，是紅的。

有時劉安回來，會抱怨老師的工作不好。他說當他問老師時，老師表現得很不耐煩。後來居然發展到老師一見他來問問題，撒腿就跑的地步。江玲還很生氣地說：都說加拿大 的教育好，老師怎麼這樣。我們小時問老師問題，老師都是耐心解釋的。因此對老師很有成見，還準備在家長會上做為問題質疑學校。

後來有一天，劉安化學題不會，問劉祥。劉祥給他反覆講了數次，他還是堅持他的錯誤觀點時，劉祥嘆了口氣。後來劉祥說：我終於明白了老師的感受，如果我是老師，我也會逃跑的。

那天劉祥的手提電腦壞了，就上樓用了一下劉安的電腦。劉安的電腦桌與書桌相對，劉祥與劉安背靠背坐著，大概二十分鐘。然後劉安說：你的腳很臭。劉祥愣了一下。劉安又說：你把我的座位弄髒了。（一一）