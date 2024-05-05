看了野馬，他們也變成了野馬。當第二天的晨光亮醒了紫嘉，她恍然自己還在夢裡。

紫嘉坦誠在電話中告訴洛維：「我們同居了。」

「你大頭暈了，就是因為他能燒一手好菜？」洛維無法理解她，「兩個人相差那麼大，怎麼可以走到一起。」

「美食不僅滋養腸胃，也安撫疲憊的心。我總算理解了那個人渣，當年念念不忘他媽做的什麼扣肉和丸子。我還罵他好吃的人沒有出息，我如今也沒出息了。」

「哈哈，我倒是聽我媽說過：男人好吃要背帳，女人好吃要上當。」

女人好吃要上當？這句話聽著那般的扎心刺耳。紫嘉心頭裝滿了氣，看阿泉橫豎不對勁，於是在那個晚上瞎鬧騰，說紅燒排骨比石頭還難啃，還明裡暗裡諷刺阿泉妄圖利用美食俘虜她的心。阿泉雖然文化不高，但也有自尊心，眼一瞪、頭一昂，扔下紫嘉給的大門鑰匙，甩門而去。

紫嘉氣呼呼地想，早點結束也好，反正他不是我相伴一生的人。到了深夜，紫嘉餓得心慌，開始思念阿泉為她夜裡辦公特備的點心：蝦餃、糯米藕、蔥包燴。她內心翻湧，五味雜陳之後是空蕩蕩的荒涼。她想給他掛電話，突然一陣嘔吐，吐得翻江倒海。

7

紫嘉在電話裡開懷大笑：「洛維，我懷孕了！是阿泉的孩子。為了孩子，我們應該在一起。」

「生命有多少意外和驚喜，讓人猝不及防。」洛維只能感嘆。她完全理解紫嘉的欣喜若狂，當初宇飛提出離婚，一個重要的原因是紫嘉不能生養，於是讓小三懷子奪了江山。

「我想給你唱支民謠，小時候鄰居家有個瘋婆婆唱過的。」（七）