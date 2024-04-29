魯卡一時不知該怎麼安慰安妮老師，只聽見安妮老師停止哭泣後說：「小恩有抑鬱症，壓根兒不會游泳，或許被茜茜一刺激，就不想活了。茜茜一定還和小恩說過別的什麼，否則，小恩怎麼會跳下去呢？」

「茜茜是姊姊。姊姊怎麼會害弟弟呢！」魯卡說。

「那就是理查德的責任了。理查德一直不相信小恩有抑鬱症，不讓吃藥。現在鬧出人命案來了，你讓我怎麼辦？」安妮老師說著，又在電話那頭「嗚嗚」地哭泣了起來。

魯卡心裡想，女人一有事情，除了哭泣就是抱怨。抱怨有什麼用呢？人都死了。安妮老師一會兒懷疑茜茜說了不該說的話，一會兒又抱怨理查德。魯卡實在不想和安妮老師繼續通話，便撒謊說：「我要去學校了，改天再聊。」

其實，魯卡完全理解安妮老師的心情。得知小恩的噩耗，他也很悲傷。但反過來說，這彷彿是對理查德不讓小恩看醫生的愚昧懲罰。魯卡心裡惡狠狠地想，活該理查德斷子絕孫，誰讓他總是欺負人。

開車到學校，魯卡與平時一樣上課下課。有時也和學生開開玩笑，以增加感情。這一年畢業的學生中，有幾個選了中國當代作家的作品做畢業論文。那個名叫喬治的學生，對余華的《文城》很感興趣，已著手論文資料的搜集準備階段。這就讓魯卡和他有了比較多的交流和探討，不像別的學生下課走人，上課交不出作業，來混文憑的不在少數。

魯卡吸取了上次與某個學生發生爭執的教訓，開始在學生面前做起了好好先生。這麼一來，他的學生評分很快就上去了。人際關係，也就是情商，魯卡堅信自己的情商，遠遠高於理查德。（二五）