說真的，雖然在美國，可說英語的時候並不多。

有些人在美國待久了，英語不好，母語也不行了。魯卡有個朋友在紐約做電腦程式員，工作時間幾乎不用怎麼說英語，回到家裡因為是單身，也沒人和他說話，在語言表達上出現了障礙。所以嘛，在國內的朋友不用羨慕海外華人 英語好。說得不好的、不會說英語的多如牛毛呢！魯卡慶幸自己教中文，每天都在和學生對話；還慶幸鄰居理查德不會說中文，只能與他英語交流。

想到理查德，魯卡總是愛恨交加。他討厭美國佬土著理查德，狗仗人勢欺負人；但又覺得他直爽，把想說的都說出來了，不會背後捅刀子。魯卡想到這裡，忽然來了靈感，在電腦上碼了一千多個英文字。睡覺前，他覺得肚子餓極了。可是冰箱裡空空的，只有一只吃空了的果醬瓶子。那是表姊戴麗給他的果醬，一晃就很多日子過去了。

戴麗，原先在一家會計事務所上班。嫁給同事美國人湯米，生了一雙兒女後，就做起了家庭主婦。她在家帶孩子、種蔬菜瓜果、做果醬，然後每到周三，拿去農貿市場賣。每次戴麗開車幾小時來看他，給他帶自己做的果醬、餅乾什麼的，全是受魯卡母親，也就是她的姨媽之託。為此，魯卡對母親這一舉措非常不滿，再三警告母親別再找戴麗來看他，並表示自己不需要親戚。

母親對魯卡不要親戚非常氣憤，她說：「你在美國待得六親不認、自私自利，太不像話了。」兩代人總是有許多代溝。在魯卡眼裡，別說親戚，就是親兄弟姊妹，真有事情了也叫不動；不靠譜的人多了去。

魯卡發現酒櫃裡，還有一瓶紅葡萄酒，食品櫃裡有一罐花生米。（二三）