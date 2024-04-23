假如生活欺騙了你（七）

妻子難耐寂寞，紅杏出牆。落入俗套的老套故事，落在自己的頭上，卻是絞刑架上的繩索。

從那個時候開始，他愛上了登山，孤身一人，背負著帳篷和食物，攀登到聖哈辛托山海拔八千五百英尺的頂峰。然後露營那麼幾天，再一步一個腳印地下上，回家。只有遠離了沙漠地平線，到達人煙罕至的高山，他才感受到自己的心不再是沙漠的不毛之地，衍生出生機盎然。

就在攀登的山路上，他偶遇到了他，名叫派崔克的他，來自偏遠的奧克拉荷馬州 。攀談之中，兩個人竟然有著伊拉克服役的共同經歷。為了他，他把家安在了加州 。之後，他的愛人，原來是她，後來成為了他。他和他，曾經經歷了戰場上的生死與共，發誓要經歷和平中的同甘共苦。

可是，現實中的結局呢？他後來又遭到他的厭倦，被趕出家門。他不甘心，一直跟蹤著他，如影隨形，現實中，還有網路上，他對於他的一切都了熟於心。他竟然男女都愛，過去愛過他，現在又愛上了她。他回到他和他曾經的愛的巢穴，這一次，憑空多出個亞裔 女人。原來，他移情別戀只為了這個陌生女人。

「你是誰？派崔克在哪裡？」那個叫做雅琴的女人問話。她和他，突破萬里阻隔，從東方到西方、從網路到現實，剛剛度過一個夜晚，還沒有來得及上網通告，不是「見光死」而是「相見歡」。一切是那麼真實，一切又是那麼不真實。第二天清早，派崔克卻不見影蹤，來了個陌生的他。

「派崔克是我的弟兄。」他停頓了一下，沒有說出「他也是我的愛人」，只是說：「他在山上等著你，也許要給你一個驚喜。」（七）