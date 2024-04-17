最後一名溺水者（四）

「我早知道會這樣，你們還不信！」要是舊話重提，這個躺在床上的人肯定會這麼說。

他們一家搬到蒙城不久，廖向良便果斷逃離塑料廠，說車間裡的空氣太毒、生癌的人太多。他可不想錢沒賺到手，卻把命給搭上了。

鄭素雲聽了目瞪口呆，是不相信丈夫會說出這樣的話，還是為那兩隻拱手送出的大豬腿心疼不已──不得而知。此後不久，廖向良開始三天兩頭出門，天南地北地販賣水果、乾貨，運氣好時能賺上一筆大的，不好時連本金也捉不回。但那些年，傳到家人耳朵裡的都是好消息，從沒有虧錢的，只是賺多賺少的問題。全家人都以為父親早晚要發大財，錢多得能塞滿每個衣服口袋，在任何一件舊衣服裡，都能找到錢。

南來北往，路途遙遠，廖向良很需要一名幫手，他的親弟弟自然成了最佳人選。他們從童年起便相依為命，這世上找不到比他們還親的親兄弟。別說，廖向明還頗有些營銷天賦，能把一只爛蘋果誇到天上去。其實，兄弟倆誰也沒見過真正的蘋果樹，而在他們的訴說中──那些圓滾滾、紅彤彤的蘋果好像不是來自新疆 、甘肅 、陜西這些具體而微的地方，而是來自天庭、來自月亮之上。

「你要寫你腦子裡想到的，而不是眼睛裡看到的。」有一天，廖向明凱旋歸來後，居然指導起廖青的作文來。當她遵照叔叔指導，天馬行空，胡寫一氣，結果可想而知。不僅沒有獲得想像中的高分，還被老師狠狠教訓一通，說她捕風捉影，胡編亂造，離題萬里。從那以後，叔叔的話到她耳邊就大打折扣。而廖向良早就不能指導她的功課，連四年級的數學題都不會，告訴她的答案全是錯的。（四）