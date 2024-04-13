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他們甚至在客廳和父母住的主臥室裝了攝像頭，保證老人有需要時，能得到及時看護。前兩年因為曉鷗定居加拿大 ，值班沒把她算在內。直到今年她提前辦理了退休，疫情也結束了，可以回國長住了，才加入到陪伴行列。大家戲稱保母和值班人員進駐後的父母家為「和平養老院 」。

父母這樣的晚景，可說是有福的了。住房寬敞、衣食無憂，有住家保母照顧生活起居、有子女全日陪伴，無重大疾病折磨，但他們本人似乎並不感覺幸福。都說人老了像孩子，她覺得還不如孩子。孩子對身邊的世界充滿好奇和熱情，而一個長壽老人，如果沒有傾注一生熱愛去做的事情，是極有可能厭世的。比如看電視，父親會問：這些是什麼意思？他的理解力已經不能弄懂複雜的劇情了。曉鷗對著他的耳朵，告訴他電視劇在講一個什麼故事，他會說：這些跟我有什麼關係？他單方面關上了與世界的通道，這個世界已經跟他沒有任何關係了。他現在除了想見到自己的子女，沒有任何其他慾望。

曉鷗常常想，像父母這樣的高齡老人，足不出戶，活動範圍就是從臥室到客廳，除了吃飯睡覺，就是看電視，每一天都是前一天的重複。如果他們本人並不享受這樣的生活，長壽的意義何在？她把父親因為想孩子傷心落淚、悲觀厭世的事情告訴哥哥、姊姊。哥哥說：這個呀，不奇怪，我值班的時候同樣劇情也上演過一次。老爺子就是希望五個子女一個不少地陪在身邊。這怎麼可能呢？

對於步入老年的子女，這樣的要求確實有點過分。不說家在外地還要幫子女帶孫子，他們自己也是身體零件老化，日薄西山。路家雖有一個兒子、四個女兒，但還在本地的其實就一個老四。老大在北京女兒家照看兩個小外孫，老二在南京定居，外孫的接送、課後興趣班都要他們搭把手。老三走得更遠，去美國帶孫子了，最小的曉鷗一直在加拿大工作生活。

實施輪流值班後，其他四個不得不每年從日程表裡抽出三個月，來家鄉陪老父母。有的用小孫子的寒暑假時間，有的夫妻分頭行動，有的拆整為零湊夠天數。還好大姊有管理意識，不只完整記錄每個人的值班時間，還制訂了完善的值班守則：上午八點半至九點到崗，安排布置每天菜譜、食譜 ，提前做好採購、後勤保障工作；夜間通過視頻觀察老人動態，提示保母到位服務……

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路老爺子得了蛇膽瘡，學名帶狀皰疹。

這可捅了馬蜂窩了。本來就不甚開心的老人家每天愁眉苦臉，哼哼唧唧，曉鷗和保母的日子就更難過了，雪上加霜。四姊說他們這個樣子也沒法上醫院，只能找人來家看看了。當天來了一位姓胡的女士，隨身只帶著一只小小的醫藥箱。打開一看，一瓶酒精、一包衛生棉球，一個小盒子，裡面長長短短十幾根針。

老爺子被按在床上，掀起衣服，不知發生了什麼事，馬上開始叫「疼啊、疼啊」。胡姓大姐瞄了一眼路老爺子腰間一連串的水泡，笑笑說，：沒碰你呢，您老人家叫什麼叫：她用酒精擦了下患處，就操起銀針開始挑水泡。一邊挑，一邊對曉鷗說：針要橫著刺，只要不碰裡面的嫩肉，不會疼的。

水泡破了，裡面的水流了出來。她用衛生棉球吸乾水，開始在幾個比較大的水泡點拔罐。眼見黑色的濃血被抽出來，路老爺子疼得發出聲聲哀號：「受不了了，死了算了。」拔罐結束，胡大姐在所有創口抹上自己配製的中藥水。一番操作之後，大功告成，完全是自然療法。

曉鷗和小王按照這位大姐的吩咐，每天在患處塗兩次藥水，過了幾周，眼見那些挑過的水泡枯萎結痂，這個讓路老爺子不想活的帶狀皰疹竟然神奇痊癒了。帶狀皰疹算不上重大疾病，但疼得鑽心，而且得過的人沒有終身免疫，體質下降還會得。這麼個「疑難病症」，胡大姐背著個赤腳醫生的藥箱子家訪幾次，一顆藥沒吃，僅用一根針、一個火罐、一瓶自製的外用藥水，令人談虎色變的帶狀孢疹手到病除，若不是全程目睹，誰信呢！

曉鷗不得不佩服祖國的中醫了。她自己前段時間感覺胸悶心悸，去醫院做了心電圖、胸部X光、冠狀動脈造影一大通檢查，說她心臟的左螺旋支有50%的堵塞。她問：那怎麼辦呢？答曰：沒辦法，要等到堵塞70%以上，才能給你做手術。

她找到小城的一位中醫師，中醫號脈之後，說她上焦不暢。她說了心臟照影結果，問這個怎麼辦。醫師說：沒關係，只要保持身體好的狀態，它自己會另搭一條線路。這才是真正以人為本啊。

據四姊講，胡大姐是中醫奇才。她人到中年得了乳腺癌，自己鑽研中醫藥理，把自己醫好了，之後便不斷有得了乳癌又不想手術的人上門，求依法炮製。（三）