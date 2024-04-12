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魯卡（八）

顧艷

讀了幾頁後，他去廚房煮咖啡時，隨手翻了茶几上的報紙，這才發現了安妮老師寄來的請柬，是邀請他周日到他們家參加理查德的生日晚宴。魯卡有些意外，拿著請柬的手都顫抖了起來。

到底要不要去呢？魯卡覺得對於安妮老師的邀請，他沒有理由婉拒。畢竟隔壁鄰居，抬頭不見低頭見，更何況他們是第一次邀請他，豈有不給面子的？只是不能空著手去，買禮物是件麻煩事。再說給理查德買禮物，他一千個不願意。想來想去，還是給他們的孩子買禮物。

魯卡喜歡安妮老師的女兒茜茜，一個聰明伶俐又很有心計的女孩。他去書店給茜茜買了幾本圖書，又去沃爾瑪超市給小恩買了十歲孩子玩的樂高。回到家裡，他從儲藏室拿出包裝紙，把這兩件禮物包裝了起來，綁上紅綢帶，看上去很美，很上檔次。如果理查德再說他吝嗇，他就一定不再理他了。

雖然是隔壁鄰居請吃飯，魯卡也西裝革履地穿得很正式。別看美國人平時穿得隨隨便便，但什麼場合需要穿什麼服裝和禮儀，還是相當講究的。若是魯卡穿著牛仔褲和T恤去赴生日宴，就會被理查德看不起，並且嫌他沒教養。因此，魯卡在細節上特別謹小慎微，不給理查德抓住把柄。

在赴生日晚宴前，魯卡去小鎮中心轉轉，為的是不想去得太早，又不想悶在家裡。路過一個廣場，他看見一對舉行婚禮的新人，在音樂的伴奏下，緩慢地跳著華爾滋。他們轉了一圈，又轉一圈；忽然新娘的婚紗勾住了鞋邊，差點絆倒。

魯卡心裡也渴望成為新郎，渴望與新娘共舞。只是愛情不來，婚姻難再，只落得羨慕別人的份。（八）

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