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桃花吊墜（一七）

水影

他說：「還是第一次聽你說起。不過你這麼優秀的人，這也應該是常態。你怎麼想的？你喜歡他嗎？」

姜桃實話實說：「說不上喜歡，但不討厭。他各方面都不算出色，但也都在平均以上。比我早到美國一年，工作也穩定，人也很穩重，已經買了房子。」

曾凱聽了，額頭緊皺，唇角微垂，如同陰雲掠過月光，眼神中閃過一絲痛苦和糾結。

「我媽一直催婚，你覺得我要接受他嗎？」姜桃逼著曾凱表態。曾凱對自己是否有意，就看他怎麼回覆。

姜桃看著曾凱，眼睛裡滿滿的情意已經充分表明了她的心意。曾凱的神情遲疑不決，他盯著姜桃胸前的桃花吊墜，臉上流露出極其悲哀的神色。最終他說：「祝你幸福！」

「祝你幸福」這四個字，看上去是美好的祝福，可是如果是自己心悅的人對自己說這個詞，那是比寒冰更冷、比刀剜更痛。姜桃愣了一下，隨即就紅了眼眶。

她咬住嘴唇，又問了一句：「你確定？」

曾凱低頭不語。

「我還有事，回去了。」姜桃站了起來，跟他們第一次見面一樣，她匆匆離去了。

初春的夜晚依舊寒氣逼人，姜桃的胸脯一起一伏，她第一次全心全意地喜歡一個人，不料被婉言拒絕了。她整個心如同落入冰窖中，身體如秋葉在發抖。

回到家裡，姜桃和衣躺在床上，淚水從眼角滑落。他沒有女朋友，他也不是同性戀，他只是不愛自己。他沒有騙人，也沒有玩弄感情，都是自己自作多情。

姜桃在床上躺了很久，直到聽見一陣響亮的鈴聲。她一看，又是母親打來的視頻。她到衛生間洗了一把臉，才接起視頻電話。（一七）

同性戀

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