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桃花吊墜（一六）

水影

曾凱瞇起眼，打量了一下雛菊說：「雛菊的花形確實很有特色，我試試。」他又笑著對姜桃說：「桃子，你真是我的繆思、我的天使……」這樣的話他說過很多次，可是今天在這樣狹小的空間、昏黃的燈光下，氛圍更加曖昧。姜桃又一次在心裡腹誹：這麼好的氣氛，他為什麼就是不逾越一步？難道真如樂樂所說，他可能是同性戀

姜桃風輕雲淡地說：「你太給我面子了，其實我在你書架上，看見你已經有雛菊的設計了，你比我更早想到。」

曾凱說：「不一樣，我雖然想到了，但還沒有完成。你提到它，重要性就不一樣了。」他說這話的時候眉眼格外溫柔，姜桃覺得自己要融化在他的目光裡。

「你嘴真甜。」姜桃輕嗔道，她接著又試探地問道：「你這麼會哄人，周圍女孩一定不少吧？」

「並沒有。」曾凱笑著說道：「上一個交往的女朋友也已經分手快一年了。」

姜桃心中安定了一些，他有過女朋友，他不是同性戀，他現在沒有女朋友。她的眉眼舒展開來，說話更加大膽：「為什麼分手啊？你這麼好，一定是她的錯。」

曾凱似乎不願多說，他淡淡地說了一句：「無所謂誰的錯，主要是三觀不合。」

姜桃想：我們三觀很相合，聊什麼都那麼投契。只要你說「做我的女朋友吧」，我當即答應。

「你呢？你這麼好，追你的男生一定很多吧？」曾凱把話題轉到了姜桃身上。

姜桃想到樂樂提到的激將法，她便說道：「讀大學的時候確實不少，現在沒那麼多了。不過最近有一個，跟我是校友，很巧，正好在一棟大樓工作，我們那樓有十多個公司。」

曾凱一聽，眼神明顯流露出不安，瞳孔微擴。（一六）

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