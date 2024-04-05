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餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

桃花吊墜（一三）

水影

她左思右想，不知該如何處理自己的情感，便打了電話給閨蜜趙樂樂。趙樂樂是她大學時期最要好的朋友，如今也在美國，只是跟姜桃在不同的州。趙樂樂已經結婚，還有一個兩歲的女兒。

姜桃先是聊起了曾凱，末了，她幽幽地說道：「唉，以前是追自己的總是不稱心，好不容易有個喜歡的，卻一直不表白，也不知他是什麼心意？」

趙樂樂說：「啊，你終於有喜歡的人了！以前總聽你挑別人毛病，好不容易遇到一個一點毛病也沒有的了？」趙樂樂耳聞目睹姜桃在大學期間的傲氣和挑剔。

姜桃說：「我現在才知道，主要還是心意。心裡喜歡了，就不會挑毛病，心裡不喜歡，一點毛病也會放大計較。可是沒想到我喜歡了，對方卻沒有進一步的行動。」

趙樂樂說：「你可以暗示他啊！」

姜桃說：「我覺得我已經給過他很多暗示了，可他就是沒有進一步的表示。」

趙樂樂想了想，就說：「男的不表白，大致有這幾種情況。」

姜桃豎起耳朵洗耳恭聽。

「一是他有女朋友。」

「這個不太可能，我們見面非常頻繁。」

「二是他是同性戀。搞藝術的同性戀的機率很大的。」

「這個……感覺他不是。」

「我覺得你也不要再猜來猜去了，直接問他就是了。」最後趙樂樂建議道。

「這個太直接了，我說不出口。」

「你就逼他表態。」

「怎麼逼？」

「你們這麼熟了，無話不說的程度。你可以告訴他有人在追你，問他怎麼看？」

「哦，倒還真有一個人在追我。」姜桃便又說起了丁毅。（一三）

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