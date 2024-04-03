我把文章寄白雲（二）

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無聲無息的教室，頓時迸出噗哧聲。丹丹說：「哎喲喂，老師，你那欸──真呢閉俗！」

幽默、含蓄的老師，把大家都笑壞了！那天下午回家，走在校門外看到好多芒草花，鬱鬱蔥蔥，隨風搖盪，好像我們的笑鬧聲也順著花尖飛上雲霄。

3

章老師認真負責，密密麻麻的卡片上，詳實記錄學生們的發展。據說在我們畢業二十多年後，才把這些文件處理了。

做心理測驗的時候，我想起幾個好友，不知他們的測驗結果如何，尤其是坐在我後面的絢麗。她不喜歡得罪別人，每個聚會都去，但她為了趕場，每個聚會都遲到。去了，也就是蜻蜓點水，從來不會等到最後。我不知道當時她究竟適合哪個行業。

有天下課，我去絢麗家玩，見到她的房間有好多髮型獨特、裹著色彩繽紛和服的日本 玩偶，床頭櫃則放著各式各樣化妝品，有一支像剪刀的東西。我拿起來，問她：「這是什麼？」

「睫毛夾，你試試。」說完，她讓我微微閉眼，把我的睫毛夾住，往外拉翹。

「哇！痛死人了！」

「別動啊！再塗上黑濃的睫毛膏。」

我強忍著。絢麗折騰完我一隻眼睛後，笑說：「算了，你眼睛大、睫毛長，不用這個！但是你也別太自滿自足，塗了睫毛膏增色不少，更漂亮。你自己瞧瞧！」她遞給我鏡子，我一看，大喊：「太艷了，像個粉墨登場的女演員，不適合我。」

絢麗說：「女人就要會化妝，暑假我去我姊那兒住了幾天，日本女人出去倒垃圾就得穿戴整齊。」

她家在著名的城西家具一條街上，當時全市，只有她家賣進口貨。彼時大家都還在背英文單字，她已經熟知木板屬性，知道皮沙發怎麼保養、家具如何搭配，還在上日文課。後來去了日本讀大學。

為什麼想到絢麗？

因為她剛剛在群裡留下章老師的金句：沒有碰到適合的對象，自己過。

「老師說過這些話，我怎麼不記得？」有人使勁回想。

「你瞌睡見周公去了，沒聽到。」有人背書，證明老師說過。

周六，我回憶了幾個和絢麗這些年相聚的場景，逐漸知道為什麼老師的這番話對她特別重要。

4

大學畢業後，我先在電視台當採訪記者，有回出差去日本，到絢麗那兒小住兩天。六個榻榻米大的房間，是臥室也是餐廳，加上一個進去後轉不過身的衛生間。早晨醒來，她立即將鋪蓋捲起，方方正正疊放角落，再把矮小的圓桌推到中間，既是書桌，也是餐桌。我們各泡了杯味噌湯，做了雞蛋 土司，餐後，一起出門。出了門，有位身著襯衫、西裝外套，頭髮梳得特別油亮，彷彿烏緞帽罩在頭上的男士來接她。絢麗介紹，他正在另一所日本國立大學工程系博士班讀書。

幾年後，我和電視台的同事結婚了。為了輪流照顧家中幼兒，一個去了早報、一個在晚報，上班寫稿、下班餵奶，自顧不暇。再見絢麗，她說，東京碰面過的博士生已經回國當講師，他們在中壢租了房子。我佩服絢麗，先同居後結婚，無可厚非，社會進步，大家都漸漸理解互相磨合的重要性。只是，我想，他們在日本認識多年，那位男士，看起來比她大四、五歲，應該也相磨得差不多了吧？

之後，我們全家移民 美國。一次自美返台，得知絢麗已從中壢搬回台北，興奮得邀約見面。

冬季濕冷，我例假剛結束，攥著她到我們最喜歡的麻油雞小店吃飯。

「老闆，一個麻油雞腿麵線、一個烏骨雞腿麵線、一盤燙高麗菜、一盤滷豆乾……」我正對著牆上介紹的新菜垂涎三尺，絢麗便拖著我的手，讓我趕緊坐下，不斷喊著：「夠了、夠了！」

踉蹌坐下後，我喜孜孜地問絢麗：「怎麼從中壢搬回台北？另一半找到台北的工作了？」

「嗯，他升教授了，仍然在中壢。但我去年和他分手了。」絢麗淡淡提及。

「為什麼？幹麼分啊？那教授說什麼？」

「回來吧，否則你還能去哪兒？」絢麗拋下這句話。

我頗為驚訝，以為聽錯了，定睛看著絢麗：「什麼意思──他嫌棄妳？」

「是啊，他經常跟我說，妳長得不是很漂亮，也沒有高學歷，去哪兒？」

「真的？你忍耐這麼久？你有日本國立大學文憑，懂設計，怎麼會沒地方去？」

絢麗的臉朝著窗外，滿屋子煙霧瀰漫，麻油雞的酒香撲鼻而來，那薑片咬下去，辛辣不已。我記得絢麗在學校時，午餐後都要到洗手間刷牙，刷牙時雙腳靠攏，筆直筆直的，從不馬虎。走起路來像模特兒，踮著腳尖，渾然不用力似的。（二）