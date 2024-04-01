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請為他留一盞燈（全文完）

韓秀

聖誕節過後，元旦將至，老圖書館門外傳來急促的腳步聲。盧卡斯回頭看，身穿黑色高領毛衣、黑色厚夾克的哈倫歡天喜地站到了自己面前，開口就是帶著瑞士腔的德文，很恭敬地問候盧卡斯。

這一晚，哈倫滔滔不絕地談著蘇黎世，對蘇黎世美術館讚不絕口，津津有味地談到大學的課程。好不容易停了下來，盧卡斯笑問：「令堂有沒有抱怨你的髒衣服上面，有沙漠的味道？」

哈倫專注地看著盧卡斯：「開始的時候，我還會在周末隨同旅行團前往約旦。很快，下課之後，我就得以進入一間『書房』，就在大學圖書館的頂樓，我有三位同事，我們一道做研究。多半的時候，我能夠解答他們有關語言的疑難。所以，這次回家，媽媽沒有抱怨。」話說完，露出了大大的微笑。盧卡斯點點頭，也開心地笑了。

「新年，我有禮物給你和你的姊姊。」說罷，盧卡斯拉開抽屜，取出兩本書。一本灰色布面大書，封面只有一個銀色的中國字「易」：「博大精深的學問，德文版。你需要比較長的時間慢慢消化、領會。」

哈倫驚喜道：「《易經》？」盧卡斯點點頭。另外一本是美麗之書《一日一花》，是英國皇家庭園植物學家梅冉妲‧迦納特卡的大作。「我姊姊會開心得暈過去，謝謝您啊。」哈倫誠懇地說。

夜色朦朧，兩人離開老圖書館，窗上的燭形燈閃亮，室內兩棵小聖誕樹上的彩燈也閃著美麗的光亮。兩人對視一眼，都沒有說話。附近的小廣場上飄盪著文藝復興時期的節慶音樂。兩人站住腳聽了一曲，握手道別，各自東西，回家去了。（全文完）

圖書館 聖誕節 皇家

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