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迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

桃花吊墜（七）

水影

「我有個博客，也有千萬點擊，我幫你宣傳一下。」姜桃又說。

姜桃在博客連著發了三篇博文：〈讓人一見鍾情的吊墜〉、〈直擊心靈的美麗〉、〈我最喜歡的飾品〉。她的文筆優美抒情，每一篇博文都被推到首頁，KevinZ首飾店迎來開店後的流量高峰。

「桃子，你真是我的天使！」曾凱感激地看著姜桃：「認識你是我人生的一大幸事。」

「主要還是你的作品有實力。」姜桃謙虛道。她接著又說：「可是這也只是生意略微好了一些，宣傳推廣還遠遠不夠，我們還要努力。你應該去參加各種首飾競賽，可以打開知名度。」

曾凱點頭道：「我以前有點灰心，可是你都這麼努力幫我了，我又有什麼理由不努力？」

「你非常有天賦，我很看好你哦。」姜桃又一次這麼鼓勵道。

曾凱和姜桃就這麼開始交往。他們觀畫展、看電影、聽音樂會，賞紅葉、看風景、品嘗美食；他們聊托爾斯泰和馬奎斯、他們說畢卡索和達文西，他們也談論《紅樓夢》和〈長恨歌〉。他們顯然很享受彼此的陪伴，兩個人看向對方的眼睛都閃閃發亮。

4

冬天到了，天寒地凍。晚上，姜桃聽見撲簌撲簌的聲音敲打著窗櫺。早晨一看，原來下過雪了。雪下得不大，只是薄施粉黛。天很冷，窗戶上結滿了冰稜，薄薄的一片貼在窗上。黃褐色的樹枝掛上了一層冰稜，屋簷上也掛著一條條細細的晶瑩冰柱。

若是以往，姜桃會饒有興致地欣賞這冰雕雪琢的世界。可是這天姜桃一起來，便覺得頭痛欲裂、全身無力。最近流感盛行，組裡好多人都倒下了，今天輪到她中招。（七）

流感 畢卡索

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