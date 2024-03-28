「小桃，你一個學理工的，怎麼對文學和藝術，有這麼深的了解？」曾凱轉過頭看了一眼姜桃，眼神裡滿滿的欣賞。

「我本來想學文的，可是我爸說，學好數理化，走遍天下都不怕，學理工才能保證有飯吃。」

「你爸說得太對了。」曾凱深有感觸地說道：「看你現在年紀輕輕，有一份高薪穩定的工作，不愁沒飯吃。像我這樣學藝術的，窮得叮噹響。」

「怎麼，網店生意不好嗎？」姜桃蹙眉問道。

「生意時好時壞，連生計也難以維持。收入主要還是靠教畫畫，有時去畫廊打工。」

「你把網店的網址給我，我看看。」姜桃掏出手機。

「你就搜一下KevinZ。」

「哦，你的英文名字是Kevin。」姜桃馬上猜道。

「聰明。你的英文名字……」曾凱也開始猜測：「一定是T開頭……Tiffany。」

「這個名字響亮。Tiffany這個牌子的首飾很有名。」

「KevinZ要爭取跟Tiffany一樣。」姜桃笑道。

「哈哈，這個太難了，不太可能，不過我要盡量努力。」曾凱大笑著說。

姜桃說著，找到了KevinZ網店。網頁做得很平常，但是擺放的飾品還是吸引了姜桃。「我真是很喜歡你的設計，那麼別致又那麼漂亮。你非常有天賦，一定會成功！」姜桃由衷地鼓勵道。她對於曾凱的設計有種特別的鍾愛，便自告奮勇說：「你這個網店的網頁簡陋了些，我是做網頁設計的，我幫你改進下。」

「真的？那就太感謝了！」曾凱一迭聲地感謝。他沒有錢投資 專業網頁設計，姜桃的幫忙無疑是久旱逢甘霖。

說著他們就來到了山下，湧入眼簾的是層林盡染、萬山紅遍的壯觀景象。（五）