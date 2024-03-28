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黑色沼澤（二三）

桑文鶴

「行了，你去睡吧，我去火車站買票。明天一大早，你就帶孩子們去火車站。」

然後就是滕大哥出門的聲音。

房間裡又安靜了下來，只有空調機嗡嗡製冷的聲音。想起白天在樓道裡見到的那隻人手，我迅速地被一股涼意裹挾，昏昏沉沉地睡了過去。

第二天很早，我就被婉音表姊搖醒。沈以寧已經梳洗完畢，正坐在床邊吃早餐。

滕大哥不在，婉音表姊把麵包和盒裝牛奶塞進我的懷裡，然後說：「快點吃，吃完了咱們就去火車站，你們今天就得回齊城了。」床邊的地上放著我和沈以寧來時的行李。

我和沈以寧互相看了一眼，誰都沒有問為什麼。

到了火車站的時候，我才意識到婉音表姊買的是月台票。我問：「你不跟我們一起回齊城嗎？」

她搖搖頭，「你們倆已經這麼大了，自己回去應該沒有問題吧？」她把我們送上火車，叮囑了我們幾句，然後不等火車發車就離開了。

我望著她的背影，怎麼也不會想到，那竟是我最後一次見到她。

我們到了齊城，回到旅館，媽媽見到我們也吃了一驚，「不是還有一個禮拜才回來嗎？」她接過我們手裡的行李，又朝我們背後打量一番，「婉音呢？她沒有跟你們一起回來啊？」

我搖搖頭，旅途勞頓，我和沈以寧都不想多說話。

一個星期以後，有幾名警察找到了我們。他們操著沁城的口音，向我們打聽謝婉音和滕勁坤的去向。這個時候我們才知道，他們已經成了劉蘇媚被殺案的犯罪嫌疑人，而他們留在家裡幾枚沒有來得及擦拭乾淨的指紋，也與幾年間一系列殺人案現場遺留的犯罪嫌疑人指紋比對成功。（二三）

牛奶

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