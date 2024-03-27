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桃花吊墜（四）

水影

3

北美的秋天，到了最美的時節。樹葉已經全部變色，滿目是明艷絕倫的橘紅，在陽光下燦亮一片。

這天曾凱在咖啡館遇到姜桃時，隨便聊了幾句，他的眼睛望向窗外說：「樹葉變色了，真是好美。」

「是啊，一年中樹葉最美的日子。」姜桃也將視線轉向窗外。

「我們去賞葉吧。」曾凱突然提議道。

「現在？」姜桃愣了下，心想學藝術的真是率性。

「是啊，現在，我們就去附近那座山。天氣這麼好，樹葉正璀璨，韶光不能負。」

「好。」姜桃被曾凱感染，想想賞葉也沒什麼可準備，她其實也喜歡說走就走。

曾凱開一輛藍色本田CRV，姜桃坐在副駕駛座。天空湛藍、湛藍的，藍得純淨明澈，無一絲浮雲點綴。這麼好的秋光，確實應該出來。姜桃心裡這麼想著。

「你平時除了喜歡上咖啡館，還喜歡做什麼？」曾凱一面開車，一面隨意地拉著家常。

「讀書、追劇、看電影、看畫展、逛博物館……」

「我也都喜歡。」曾凱說道。

姜桃抿嘴笑了笑。最近她老是聽見這樣的話，從丁毅和曾凱的口中。

「以後我們可以一起去看畫展、逛博物館，我有時會去這些地方打零工，比較熟悉。」曾凱提議道。

姜桃點點頭打趣道：「好啊，有畫家陪同看畫展，肯定是大有收穫。」

「哈哈，你真會說話。」曾凱笑了起來，又問道：」看見你在咖啡館讀書，讀的什麼？」

「《愛在瘟疫蔓延時》。最近在讀馬奎斯，我很喜歡他的風格。」姜桃說。

「我也喜歡，《百年孤寂》是魔幻現實主義文學翹楚。」

「是的，《百年孤寂》太妙了，魔幻和現實那麼自然地交融在一起，讓人分不清到底是魔幻，還是現實。」（四）

咖啡 博物館 本田

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