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那年花開月正明（全文完）

夏嫿

他不知道何曼妮的煎熬更多，至親至疏的夫妻很少可以做到站對方的角度去思考問題。

回憶彷彿是開了閘的洪水，奔湧不息。何曼妮想，李倩雲告訴她鍾偉然的情況，是什麼意思呢？看來鍾偉然這些年過得不錯，要了那麼多孩子，小女兒也上名校了。

不過好與不好都和自己無關，當年她的選擇就是義無反顧地獨自吞下苦果。二十年後，更沒有理由讓對方的生活，因過往而掀起任何波瀾。雖然她偶爾也後悔，當初不一樣的處理方式，會不會現在是不一樣的結果？但世事沒有如果，真實發生就是不管怎樣，她和郭守正相依過了二十多年，坎坷裡他們共同養大了孩子。雖然他們有極大的不同，但困境中支持的卻唯有彼此。

何曼妮飛速地擦乾自己，梳理頭髮。她想著如何回覆李倩雲，可以讓鍾偉然在此之後從她的世界徹底消失。郭守正突然走了進來，很漫不經心的口氣：「老劉，你記得嗎？我們台裡的編導，他退休了，到紐約來照顧外孫。他邀我去紐約合作。」

何曼妮一愣：「合作什麼？」

「他想推出自媒體短視頻，介紹紐約的風土人情、文化等，缺攝影。我想著我去正好，估計剛過去，收入會非常不穩定，但是……」

郭守正還沒有說完，何曼妮忽然眼裡泛光，直直地點頭。她彷彿已經看到了郭守正明天的意氣風發，那是郭守正曾經遺落的，峰迴路轉可以以這種方式找回，太妙不可言。

她很感激上帝的安排，忽然她也明白了李倩雲帶來鍾偉然的信息，就是讓她徹底放下。對與錯都已結束，懲罰也已結束，那年的花開月明都是過去，她也要翻開人生嶄新美好的一頁了……（全文完）

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