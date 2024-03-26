圖／甘和栗路

丁毅剛剛換了工作，新公司在這棟大樓的八樓。他們互相交換了電話號碼。丁毅看了一下表說：「我們每天早晨九點開碰頭會，我得走了。我待會聯繫你。」

丁毅的電話一會兒就打了過來，他約姜桃一起午餐。姜桃說：辦公樓下有一個Deli，我們就在那吃吧。

大樓下面的Ruthie's Deli，菜單上有各式三明治和漢堡，姜桃和丁毅各自要了一份費城 牛肉奶酪三明治。店裡有幾張桌椅，室外也有。風和日麗的秋日，滿目秋色明媚，丁毅提議在室外就座。

「看來我們口味很相近。」丁毅看著兩個人的食物評價道。

姜桃淺淺一笑說：「我挺喜歡Cheese Steak。」

「我也是。」丁毅點頭笑著說。

他們各自說了一些近況。姜桃了解到丁毅比她早一年出國，現在公司做網路維修的組長。

「網路維修這一行，市場很俏呢！」姜桃說道。

「做網頁設計，市場也很俏。」丁毅說道。

他們又聊起了一些同學的近況。姜桃除了跟閨蜜趙樂樂一直保持聯繫，對於大學其他同學的近況也不甚了解。丁毅告訴她，他們這一屆同學中，官做得最大的是金江水，現在做到副廳級；學術做得最好的是李運濤，現在杜克大學做助理教授，在領域內小有名氣。前段時間他去北卡 出差，見到了李運濤一家。他的妻子長得很美，兒子四歲、女兒兩歲，住在漂亮的房子裡，真是人生贏家。

姜桃想起大學期間，李運濤也追過自己，雖然李運濤在學業上一直出類拔萃，但是他矮矮的個子、厚厚的嘴唇，根本入不了她的眼。現在人家有如花美眷，事業成功、兒女雙全，她自己還是單身一人。唉，有什麼辦法，誰讓自己是顏控呢？誰讓自己不僅顏控，還要求才貌雙全呢？

姜桃看了一眼對面坐著的丁毅。丁毅沒有追求過自己，姜桃還是第一次仔細打量丁毅。丁毅眼睛不大不小、鼻子不高不低，黑框眼鏡顯得人有些板正。他可謂各方面都不出色，但也在平均以上。長得不英俊，但也算是順眼，個子不高，但比姜桃高出一點，學業不出眾，但也能夠拿到助學金出國留學，不是精英人士，但也擁有一份穩定的工作。

「好有緣，沒想到會在美國遇到你，真是緣分！」丁毅感嘆地說道。這句話他後來說了很多遍。

丁毅是個平和務實之人，他們的談話如溪水緩緩流過，雖然平平淡淡沒有什麼閃光之處，但也順暢自然。最後丁毅說：「真難得在一棟樓裡工作，我們以後經常一起午餐，好嗎？」

工作午餐，姜桃平時一個人吃或者跟同事一起。相比之下，跟昔日校友的午餐頗為愉快，她點頭允諾了。

兩個星期之後，姜桃在咖啡 館又見到曾凱。一見到姜桃，曾凱就很興奮地說：「我設計了兩款桃花耳環，你看看怎麼樣？」說著，他從包裡拿出兩副耳環。

一款是粉白色的桃花耳環，花瓣嬌妍逼真。姜桃從包裡拿出一面小鏡子，試戴了一下，笑著說：「我很喜歡。耳朵開花了，春天的感覺。」

曾凱讚賞道：「耳朵開花了，你說話太有詩意了。」

另外一款長吊墜耳環，銀色的鏈子玉白的桃花，鑽晶花芯熠熠閃亮，優雅動人。姜桃戴上後，照了下鏡子說：「這款也好美，適合穿禮服。」

曾凱打量了一下說：「剛才像活潑春姑娘，現在像高雅春女神。」

曾凱要把兩款耳環都送姜桃，姜桃只留了粉白色的，心想這款看著成本不高，另一款比較貴重，不好意思白拿。不過看到曾凱言而有信、說到做到，倒是對他印象更好了。

「你不喜歡另一款？」曾凱敏感地問道。

「不是，那款我也喜歡，只是適合比較正式的場合，我不太有這種機會。」

曾凱沒有再堅持，只是輕輕說了一句：「好吧，以後有的是機會送你。」

這一個秋天，對於姜桃是一個很特別的秋天。她在星期日時常與曾凱在咖啡館相遇，在工作日又時常與丁毅午餐。她的生活裡突然多了曾凱和丁毅兩個人。（三）