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「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

那年花開月正明（一○）

夏嫿

兩個月後，鍾偉然太太帶著孩子也來美國了，他們搬了出去。即刻又來了另一位留學生，在何曼妮的刻意迴避下，他們一點交集也沒有，路上碰到都不見得認出。

何曼妮對郭守正沒有那麼挑剔了，雖然還是一根電腦線連著太平洋的兩端，郭守正對她依然神經粗條。

何曼妮和鍾偉然沒有任何聯繫，有幾次可以相見的聚會她都避開了。她以為就這樣神不知鬼不覺，一切永遠都成了過去，卻意外發現懷孕了。在醫生那裡得到確認結果後，何曼妮的感覺就是懲罰，上天對他們做錯事情最最嚴厲的懲罰。

孩子要打掉是毋庸置疑，而且要盡快。不僅擔心旁人知道，更多是美國的法律有規定，孩子孕周大了，就不能流產。有一個問題就是是否告訴鍾偉然，何曼妮的決定也是頃刻間的，她要隱瞞。她要隱瞞這一生一世，雖然她曾經幻想了，要是鍾偉然知道孩子的事情，沒準他們會因此攜手下半生。

約定好了手術的日子，護士看到何曼妮獨自前來沒有大驚小怪，只是好心提醒：「術後你暫時不可以開車，有家人來接你嗎？」

何曼妮早就被告知所有注意事項，也提前預約好了出租車。但護士的關心讓她始料未及，眼淚一下傾瀉而出。護士嚇了一跳，急忙遞過來紙巾，安慰道：「你還好吧？有什麼可以幫到你？如果你想取消手術……」

何曼妮聽了護士的後半句話，彷彿有人迅速關上了她的淚腺水龍頭。她急切地抬起頭，堅定無比地說：「一切照常！」

何曼妮的污血滴滴答答持續了一個多月才乾淨。沒有這方面經驗的她，身體上吃了大虧。（一○）

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