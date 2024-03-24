我快速地掃了一眼，房間裡東西不多，一張單人床、一個簡易的衣櫃，兩張舊木桌子，一張上面放著電磁爐和鍋碗廚具，另一張則放在單人床的旁邊，像個寫字檯。

寫字檯上，一個塑料皮的筆記本被扣在檯燈下，我沒忍住，拿起來看了一下。上面零零散散地記著一些東西，字跡很亂，往前翻了幾頁，都是一些很難辨認的草書。

我悻悻地把筆記本放回原處，一張小紙片卻從筆記本裡飄了出來，落葉一樣落在地上。我撿起來，看了一眼，心底警鈴大作。那張紙片是一張舊報紙的剪報：

死者劉某，女，遇害時年僅二十七歲。案發時租住在沁城濱海新區菊南路三十一號，與犯罪嫌疑人滕勁坤和謝婉音是鄰居。她於上個月二十七日，被人發現死於自己的出租屋裡，死因是機械性窒息。警方在案發現場，找到了一條屬於滕勁坤的領帶，也由此揭開了破獲一起驚天大案的序幕……

我深呼幾口氣，強迫自己鎮定下來，然後小心翼翼把那張紙片，重新夾進那個筆記本裡，把筆記本按照原來的樣子放好。然後我退出了麥阿東的房間。

他是知道什麼的，我想。這個世界上不會有那麼巧的事。

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劉蘇媚是滕大哥和婉音表姊的最後一名受害者。她的屍體被人發現那天，我和沈以寧也在。據說是因為她拖欠了房租一直沒繳，房東 上門收租時，才發現了她的屍體，然後報警。

那是我們在沁城度過的第三個夏天。記憶中那個夏天比之前的那兩個都熱，太陽毒辣地曬下來，讓每個人都打不起精神。我們晝伏夜出，白天的時間，都躲在家裡看錄像、睡懶覺。等到傍晚太陽快要落山的時候，才會跟著滕大哥和婉音表姊出去。（一九）