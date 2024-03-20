重寧寺位於層巒疊嶂的山坳裡，明朝時有曾姓讀書人為避戰亂，在此修建書院，供附近讀書之人苦讀求取功名。棄而不用後，木頭房子朽爛得很快，又遭山火 焚毀，很快實體不存。重寧寺便是在原有書院遺址上慢慢擴建而成，因地處僻遠，香火始終不盛。遇初一、十五，才有山下村人來此拜佛祈福。

這幾年，政府斥巨資打造環山綠道，總算有了條像樣的徒步之路。但車路還是不通，連電瓶車都上不去。

可山上很香，隱隱的香氣好似由雨水滲入土壤，再通過萬物的呼吸發散出來。她渾身舒暢，幹活也特別賣力，好像有使不完的勁。

事情忙完後，王誌請她去寮房喝茶。他告訴她，自己並未正式出家，打算考慮一段時間再說。問了很多地方，都不願接收像他這樣出過一次家的人，惟有這裡的方丈願意收留他。能找到一個可以歇腳的地方，他已知足。沒了應酬和干擾，也沒手機分心，求之不得。其實他是帶了手機來的，但進寺廟前，已將它扔進山下水庫裡了。

想著那只撲通墜入庫底的手機，廖青的心也不由隨之下沉。「當年，我約你在人民廣場見面。我去了，晚了幾分鐘，沒看見你。」王誌忽然說。

「我也去了……」廖青想起那天早晨，特意起個大早，沒想到在那裡遇見一個初中女同學。那人非要拉著她去爬山，她又不能說自己在等一個男生，只好唯唯諾諾地跟著走了。事後，她是有些後悔，卻也感到如釋重負。

「那天，人民廣場人山人海，他們在摸彩票……你也在裡面嗎？」（九）