被丈夫所支撐著的和諧張力失能後，那些被封住的盒子悄悄鬆開，她渴望能有些什麼爆炸開來，帶來痛與傾斜的實感。

一陣甜美濃郁的香氣飄來。

琳達不知何時，又弄出了個蘋果派，表皮金黃酥脆，冒著熱氣。

她手上拿著最後一顆蘋果，坐到她身旁。

「不是有一個午夜削蘋果，可以看到未來丈夫的傳說嗎？今晚要不要試看看？你那麼會削蘋果。」

蘊亭笑了，同時感到諷刺。這個遊戲她們以前就嘗試玩過了，只是她從來沒有削完，琳達會握住她的手把刀輕輕抽開。

帶我走吧，在蘋果蠟燭全部熄滅以前，將我帶到遠方。現在擁有的和諧生活太奇怪了，彷彿在醞釀著反擊。蘊亭在心裡喊著。

世界末日女朋友。

她彷彿聽見當年的旋律，不對，那伴隨著震動聲，琳達的手機在響。

「抱歉，我得出去一下，等會兒就會來。」

蘊亭獨自待在家裡，蘋果派酸甜的內餡流淌過喉嚨，蘋果蠟燭還在燃燒。她不確定自己在想什麼，為了剛才的念頭感到羞愧。她到現在仍不明白生活與愛，時不時的，渴望將活著這件事情徹底翻覆，把世界握在手中，持刀狠狠切下，裡頭究竟有什麼？核心的部分是怎麼旋轉的？

門鈴再度響了，蠟燭還沒燒完，但她直覺該開燈了，黃澄澄洋溢幸福的螺旋燈。

琳達抱回一個嬰兒。我老公臨時接到工作得出門，只好把他帶來了。

蘊亭看著他，這坨綿軟軟的生物，白裡透紅，黏土般可以捏造。

她拿起最後一顆蘋果走進廚房，慎重的削皮、切塊。想像寶寶吃蘋果泥的可愛模樣，按下眼前的果菜機按鈕。

一切旋轉起來。（全文完）