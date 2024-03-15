第二個視頻裡的王誌，頭髮已經長到能蓋住前額了，穿一件藏青色夾克單衣，坐在鬧市區的星巴克 門口喝咖啡 。他表情凝重、心事重重，好像一個重返人間不久的少年，對眼前的一切尚感茫然無措。

第三個視頻裡，王誌結婚了。他的頭髮沒有變得更長，卻更具造型感，也更亮了。他穿著新人禮服，站在酒店門口，對著來賓鞠躬、微笑，嘴裡一直說著「謝謝光臨、謝謝光臨」，像電視裡的日本男人。

他身邊站著盛裝的新娘，身材嬌小，個頭比他略矮一點點，穿著法式一字肩婚紗，笑容太滿，根本盛不住，整個要從臉上溢出來。典禮上，司儀問新郎：無論她將來是富有還是貧窮、健康或疾病，你都願意和她永遠在一起嗎？王誌大聲答道：願意。司儀又以相同的話詢問新娘，也得到了無比堅定的回答。

廖青從沒見過這麼般配的新人，「王誌看著很幸福啊，看來還俗是還對了。」她由衷地為他高興。

「就是啊，兄弟們在一起多好，美人多好，人世間多好。」

「活著多好。」

緊接著，李凱旋忽然在微信 裡打出滿屏的笑臉，把整個對話框撐滿，又繼續複製黏貼，繼續發送笑臉。大笑、壞笑、齜牙咧嘴的笑──眼睛部分瞇成上翹的弧形，眼輪匝肌嚴重收縮，顴肌也被牽動起來。滿坑滿谷的笑臉。

她有些嚇著了，不知發生了什麼。

第二天，李凱旋打電話告訴她，昨晚又和王誌在一起，這傢伙太能喝了，連著喝了一斤白酒，還不盡興，嚷著要去酒吧喝。

「那一大堆笑臉就是王誌拿了我的手機發的。」李凱旋解釋道，「他昨天其實想給你打電話來著。」（四）